Позже на этот год также запланировано глобальное "road show" для украинских стартапов по всему миру.

С 5 по 8 января 2022 года в американском Лас-Вегасе проходит масштабное шоу бытовой электроники Consumer Electronics Show (CES), где смелые новаторы со всего мира представляют свои технологические новшества.

Среди них нашлось место и для украинских технологических компаний. Впервые сразу 8 стартапов представят Украину на CES 2022. УНИАН знакомит читателей с победителями отбора.

Технология, способна радикально улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, в которой не обошлось без трогательной истории. Основатель Esper Дмитрий Газда создал стартап, вдохновившись дружбой с девочкой, потерявшей руку в результате аварии. Это и послужило отправной точкой в создании бионического протеза кости руки.

Прямой путь сохранить мир от пластика. Щетка состоит из перерабатываемых материалов, таких как бумага на основе целлюлозы сахарного тростника и нейлоновая щетина.

Проект занимается разработкой умных насадок на костыли, которые через сенсоры контролирует и фиксируют в программе нагрузку на тело. Это помогает ускорить процесс восстановления пациентов с заболеваниями и/или повреждениями нижних конечностей, снизить риск осложнений и предотвратить повторную травму.

Для ценителей VR. На смену надоедливым проводам пришли безопасные лазерные лучи, которые позволяют играть, не сковывая движения пользователя с опасением что-то зацепить.

Единственный софтверный продукт – и этим он примечателен. Стартап Manna при помощи смартфона, нательных сенсоров и современной 6DoF-навигации позволит каждому желающему стать частичкой VR-среды, создав своего 3D-двойника. По задумке авторов, аватар может перемещаться по разным локациям, общаться с аватарами других людей, ставить им лайки, делиться контентом из Manna в соцсетях.

Пожалуй, самый яркий стартап. Создатели Neverdark привезли на конференцию биокамин с настоящим огнем, но без дыма и запаха. Новый представитель "умного" дома заправляется специальными картриджами и позволяет выбирать комфортный уровень пламени.

Устройство крепится в области сердца помощью специального пластыря с датчиком. С его помощью врачи могут отслеживать через мобильное приложение показатели ЭКГ, частоту сердцебиений и дыхания, качество сна и т.д. Как заявляют создатели, устройство способно предупредить около 40 различных заболеваний.

Украинские стартапы также привезли на выставку "первую в мире эмоциональную маску" Qudi. Она реагирует на движения головы, открывает рот во время разговора и может показывать различные анимации спикера. Так, если качать головой из стороны в сторону, появится надпись "Нет", если кивать – тогда "Да".

Через Bluetooth и приложение можно выбрать эмодзи или рисунки, которые будут транслироваться на маске. Это решение для тех, кто хочет оставаться анонимным и создавать уникальный контент.

Читайте такжеНазваны топ-5 айтишных профессий, которые будут наиболее востребованы в 2022 годуКстати, на этот год также запланировано глобальное "road show" для украинских стартапов по всему миру. Среди точек этого маршрута – London Tech Week, Expo 2020 в Дубае и Web Summit в Лиссабоне.

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