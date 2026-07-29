Названы функции iPhone 18 Pro, ради которых многие захотят обновить свой смартфон

До осенней презентации Apple остается меньше двух месяцев.

До осенней презентации Apple остается меньше двух месяцев – и все больше утечек указывают на то, что iPhone 18 Pro может стать одним из самых удачных обновлений за последние годы.

Журналисты 9to5Mac выделили три главные причины, по которым новинка способна подтолкнуть многих пользователей обновить свои смартфоны.

#1. Сочетание наиболее ожидаемых улучшений

Видео дня

Если iPhone 17 Pro привлек внимание покупателей обновленным дизайном, увеличенной автономностью и улучшенными камерами, то iPhone 18 Pro, по слухам, сделает еще один шаг вперед во всех трех направлениях.

Инсайдеры узнали, что iPhone 18 Pro станет первым поколением флагманов Apple с уменьшенной версией Dynamic Island, получит рекордное для линейки Pro время автономной работы и впервые в истории iPhone получит камеру с переменной диафрагмой.

Кроме того, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max первыми получат процессор A20 Pro, созданный по-передовому 2-нм техпроцессу TSMC. Ожидается заметный прирост производительности и более высокая энергоэффективность.

#2. iOS 27 с умной Siri

Новая версия операционной системы предложит расширенные функции Apple Intelligence, включая "поумневшую" Siri. При этом возможность изменения голоса ассистента и другие продвинутые функции будут доступны только на iPhone 17 Pro и новее.

Именно поэтому запуск iPhone 18 Pro может стать удобным поводом для перехода на новое устройство. Если Apple действительно сумеет сделать свои ИИ-функции более полезными, чем раньше, это способно вызвать новую волну обновлений среди пользователей.

#3. Более простая линейка смартфонов

Впервые с 2019 года, этой осенью Apple выпустит всего три новых iPhone вместо привычных четырех. В результате большинству покупателей будет проще определиться с покупкой.

Кроме того, уже 28 июля компания запустит новую программу Apple Upgrade, которая превращает покупку дорогостоящей электроники в модель подписки. Ожидается, что аренда iPhone 18 Pro обойдется в $30 в месяц без первоначального взноса. Это сделает обновление более доступным для широкого круга пользователей.

Ранее главный Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил слухи, что iPhone 18 в этом году не выйдет. На презентации в сентябре Apple анонсирует iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone iPhone. Базовый iPhone 18 ожидается лишь весной 2027 года – вместе с 18e и Air 2.

Напомним, Apple недавно открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут протестировать новую систему за два месяца перед финальным выпуском.

Вас также могут заинтересовать новости: