Что на самом деле означает буква 'i' в iPhone, iPad и iPod: это не то, что мы думали

Концепция Стива Джобса была гораздо проще – и менее романтичной, чем думали пользователи.

Многие пользователи Apple никогда особо не задумывались, что означает строчная буква "i" в названиях их устройств, таких как iPhone, iPad и iPod.

Существовало множество догадок: кто-то считал, что это "intelligent" (умный) или "indispensable" (незаменимый), а кто-то думал, что буква символизирует личное местоимение "I" – "мой". На самом деле смысл гораздо проще, говорится в материале SuperCarBlondie.

Сооснователь Apple Стив Джобс еще в 1998 году объяснил, что знаменитая буква "i" – это не столько маркетинговая фишка, сколько отсылка к самому важному для техники Apple в те годы – интернету. Именно доступ в сеть был ключевой идеей при создании iMac, первого компьютера Apple с приставкой "i", и именно этот символ затем переняли и для iPhone, iPod и iPad.

Кроме "интернета", "i" также символизирует такие концепции, как individual, instruct, inform и inspire – "индивидуальность", "обучение", "информирование" и "вдохновение". Каждая из них отражает философию и видение Apple, хотя официального закрепленного значения буквы никогда не было.

Пользователи Apple в социальных сетях признались, что были удивлены таким объяснением. Многие считали, что "i" связано с iOS или отражает персональный характер продукции (якобы "мой телефон"). Но, по сути, все началось с того, что Apple хотела подчеркнуть возможность подключения к интернету, что в конце 90‑х стало революционной функцией для персональных устройств.

Первая версия iPhone была представлена Джобсом в январе 2007 года и полностью соответствовала этой философии: аппарат объединял функции телефона, музыкального плеера и интернет‑терминала.

С тех пор линейка iPhone выросла до 17‑го поколения, а суммарные продажи по всему миру превысили 3 миллиарда единиц – и популярность приставки "i" оказалась не случайной.

2026 год обещает стать для Apple еще одним насыщенным годом: по слухам, компания планирует анонсировать более 20 новых продуктов до конца года. Причем большая часть из них появится уже в первой половине года.

Первой новинкой Apple в 2026 году стало новое поколение AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.

