'Народный' флагман: характеристики OnePlus 16 слили в сеть задолго до анонса

Устройство получит батарею на 9000 мАч и флагманский LTPO-экран с частотой до 240 Гц.

Надежный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики будущего флагмана OnePlus 16, который сейчас находится на стадии активной разработки.

Одним из основных достоинств устройства станет 6,78‑дюймовый дисплей. Это будет флагманская LTPO-панель BOE с разрешением 1.5K и узкими рамками (около 1 мм) со всех четырех сторон. Частота обновления матрицы составит 240 Гц, что значительно больше, чем 165 Гц у OnePlus 15.

Также сообщается, что экран будет поддерживать расширенный цветовой охват BT.2020 – уровень, который чаще встречается в профессиональных телевизорах, чем в смартфонах.

В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, дополненный оперативной памятью стандарта LPDDR6. Емкость батареи составит 9000 мАч, что значительно больше, чем в OnePlus 15 (7300 мАч). Также утечки указывают на использование 200-Мп перископического телеобъектива с крупным сенсором Samsung.

Официальный дебют флагманского устройства ожидается осенью 2026 года, вероятно, в ноябре.

В ходе тестов OnePlus 15 признан самым автономным смартфонов на рынке с 33 часами на одном заряде. Он заметно обходит iPhone 17 Pro Max и Samsung S26 Ultra.

