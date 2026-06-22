Новый тренд: ведущие Android-бренды готовят смартфоны с 7-дюймовыми экранами

Диагональ в 7 дюймов выводит Android-фоны за пределы привычных смартфонов – современные флагманы обычно ограничиваются ~6,9 дюйма.

Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что сразу три крупных бренда работают над новыми поколениями смартфонов с увеличенной диагональю экрана – около 7 дюймов. Новые модели, как ожидается, будут охватывать как средний, так и флагманский сегменты.

По информации источника, устройства могут получить разные типы дисплеев, включая плоские панели и экраны с изогнутыми краями. Кроме того, будущие новинки получат мощные процессоры, аккумуляторы до 10 000 мАч и камеры с перископическим телеобъективом.

Другие ведущие Android-бренды также рассматривают переход к 7‑дюймовым решениям. Не исключено, что это станет новым трендом в 2026-2027 годах.

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В индустрии уже наблюдается тенденция к увеличению экранов флагманов: например, актуальные модели вроде Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max и iPhone 17 Pro Max оснащаются экранами 6,9 дюйма. Поэтому появление 7-дюймовых смартфонов может стать следующим шагом в эволюции крупноэкранных устройств.

Ранее Digital Chat Station сообщал, что Xiaomi тестирует устройство с экраном 7 дюймов и аккумулятором уровня 10 000 мАч. При этом устройство сохранит плоскую форму дисплея.

УНИАН писал, что Samsung S27 разочаровал пользователей еще до выхода. Базовый смартфон флагманской серии не получит новый экран и сохранит старые камеры.

Накануне Apple официально подтвердила, что поднимет цены на большинство своих устройств. По оценкам аналитиков, будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут подорожать до 1300-1400 долларов.

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