Самый 'смелый' айфон в истории: появились новые подробности о юбилейном iPhone 20

Если утечки подтвердятся, iPhone 20 получит изогнутый со всех четырех сторон экран с невидимой системой Face ID.

Apple начала подготовку к производству будущего флагманского смартфона iPhone 20, в котором применят ряд передовых технологий. Премьера гаджета состоится в 2027-м – в год 20-летнего юбилея выпуска оригинального iPhone. Об этом сообщает инсайдер Fixed Focus Digital.

По данным инсайдера, производственные линии уже модернизированы для сборки юбилейных телефонов, в конструкции которых ожидаются серьезные изменения. В частности, iPhone 20 снова получит стеклянную заднюю панель, от которой Apple отказалась в последних поколениях iPhone.

Утверждается, что смартфон получит специальный OLED-экран от Samsung с плавными микроизгибами со всех четырех сторон: экран как будто перетекает в корпус, не оставляя жестких границ. Технология Face ID будет полностью встроена под экран, благодаря чему вырез Dynamic Island уменьшится до небольшого отверстия исключительно для селфи-камеры.

Видео дня

По технической части тоже ожидаются серьезные изменения. Камера получит новый сенсор LOFIC для расширения динамического диапазона и повышения качества снимков в сложных условиях освещения, а литий-ионная батарейка уступит место кремний-анодному.

По имеющимся данным, Apple планирует выпустить две модели юбилейного смартфона, которые станут преемниками моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Таким образом компания сознательно пропустит название "iPhone 19".

Ранее Apple-инсайдер Марк Гурман подтвердил слухи, что iPhone 18 в этом году все же не выйдет. На сентябрьской презентации Apple покажет iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone. Базовый iPhone 18 ожидается весной 2027 года – вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2.

УНИАН рассказывал, почему не стоит покупать iPhone старше iPhone 14 Pro. Есть вероятность, что уже через год – а возможно и раньше – такой Айфон перестанет получать апдейты, что может вынудить владельца снова менять телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: