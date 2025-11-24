Корпорация собирается задавать новый стандарт на рынке складных смартфонов.

По данным аналитиков Fubon Research, дебютный складной смартфон Apple будет стоить 2400 долларов (около 100 000 грн), что позволит ему оказаться в том же ценовом диапазоне, что и 16-дюймовый MacBook Pro. К такому выводу они пришли на основе данных из цепочки поставок и ожидаемой маржи Apple.

Это заметно выше предыдущих инсайдов, которые указывали на стоимость в районе 2000 долларов (~85 000 грн). Такая стоимость сделает новинку существенно дороже основных конкурентов в этом форм-факторе и вдвое дороже iPhone 17 Pro Max. Его базовая версия стартует с $1200.

Предполагается, что из-за продвинутых технологий, включая складной дизайн без видимой складки на дисплее, и такой высокой стоимости смартфон могут назвать iPhone Ultra. Марк Гурман из Bloomberg писал, что складной айфон получит дизайн, "напоминающий два iPhone Air, расположенных бок о бок".

Видео дня

Среди других характеристик – четыре камеры (фронтальная, внутренняя и две основные), Touch ID вместо Face ID и отсутствие физической SIM. Форм-фактор складного iPhone будет книжным, в духе Samsung Galaxy Z Fold: ожидаются 5,5-дюймовый внешний и 7,8-дюймовый внутренний экраны.

Если информация подтвердится, iPhone Fold станет частью серии iPhone 18. Ради дебютной раскладушки Apple даже решила перенести релиз базового iPhonе 18 на начало 2027 года.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем конкуренты из Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон.

Меж тем в сети уже появились возможные цвета iPhone 18 Pro. По слухам, Apple впервые полностью откажется от темных вариантов корпуса, сделав ставку на яркие и теплые тона.

Вас также могут заинтересовать новости: