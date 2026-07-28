Путин продолжит эскалацию, пока война не станет угрозой для его власти, - Foreign Policy

Украинские удары по российским НПЗ напрямую влияют на доходы, за счет которых покупается лояльность ближайшего окружения Путина.

На протяжении большей части полномасштабной войны как российские элиты, так и широкие слои населения рассматривали её как что-то отдаленное. Однако с начала этого года до начала июля украинские дроны нанесли удары по российским НПЗ почти 200 раз, выведя из строя восемь из десяти крупнейших объектов страны.

Как пишут Максим Безносюк, младший научный сотрудник GLOBSEC, специализирующийся на вопросах России, Украины и международной безопасности, и Уильям Диксон, младший научный сотрудник GLOBSEC в своей статье для Foreign Policy, действия Украины привели к беспрецедентному для одного из трех крупнейших производителей нефти топливному кризису. Это раскалывает Кремль, вызывая возмущение у российских элит, которые все больше давят на российского диктатора Владимира Путина.

Эксперты отметили, что украинские удары по российским НПЗ напрямую влияют на доходы, за счет которых покупается лояльность ближайшего окружения Путина. Также дефицит требует немедленных и ресурсоемких мер внутренней безопасности для сдерживания любой искры гражданских беспорядков.

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Однако любой шаг в сторону дипломатического компромисса может быть воспринят российскими силовиками как признание уязвимости. Эксперты подчеркнули, что, очевидно, такая ситуация могла бы подтолкнуть Путина к переговорам, но авторитарная логика требует эскалации.

Эксперты считают, что Путин будет продолжать эскалацию, используя имеющиеся у него возможности, до тех пор, пока политические издержки агрессии против Украины не превысят политические издержки переговоров.

Кроме того, эксперты напомнили, что исторически переломный момент для автократов наступал только в результате острых кризисов сразу на нескольких фронтах. Например, аятолла Рухолла Хомейни отвергал условия прекращения огня во время ирано-иракской войны, заявляя, что Иран будет воевать с Ираком, даже если война продлится 20 лет. Однако уже в 1988 году воедино сошлись военный коллапс, экономическое истощение и прямая военно-морская конфронтация с США.

Что поможет заставить Путина прекратить войну

Эксперты подчеркнули, что Украине, вероятнее всего, придется пережить эскалацию, которую диктует логика Путина, пока не наступит слияние кризисов. Устранение нынешнего пробела в противовоздушной обороне для остановки российских ракетных ударов даст Украине и Западу время, необходимое для того, чтобы удержать экономический и военный фронты открытыми достаточно долго, чтобы затем последовал политический прорыв.

Кроме того, эксперты считают, что Украине и Западу также нужно расширить сферу давления на РФ. Например, распространить удары за пределы Крыма и нефтеперерабатывающих заводов на российские железные дороги, порты и военно-промышленные предприятия, доходы от которых также обеспечивают лояльность ближайшего окружения Путина.

Эксперты напомнили, что у Европы также есть свой рычаг воздействия - теневой флот РФ, который позволяет Москве обходить западные санкции. По их словам, отказ этим судам в доступе в порты и введение санкций против владельцев и посредников, управляющих ими, перекроет канал, который удары Украины не могут затронуть напрямую.

"НАТО 3.0 добьётся успеха только в том случае, если примет во внимание тот факт, что в персоналистских автократиях давление сначала укрепляет режим, а уже потом ослабляет его. Стратегическая задача Запада заключается в том, чтобы вызвать кризисы на нескольких фронтах на достаточно длительный срок, чтобы коалиция, удерживающая Путина у власти, пришла к выводу, что продолжение войны представляет большую угрозу для её выживания. Только тогда переговоры станут политически оправданными", - резюмировали эксперты.

Путин пытается возложить ответственность за войну на Госдуму и население

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российский диктатор Владимир Путин пытается милитаризировать российское общество и переложить ответственность за войну в Украине на депутатов Государственной думы и население.

Эксперты подчеркнули, что Путин выступил с речью 26 июля в День Военно-морского флота России, в которой он решительно подчеркнул важность национального единства России вокруг военных действий в Украине. Он заявил, что России необходимо "наполнить сознание" своего гражданского общества осознанием важности войны и сохранить это чувство национального единства даже после окончания войны.

Также диктатор провел встречу с депутатами Государственной Думы России 27 июля, в ходе которой он подчеркнул единство российского правительства в отношении военных усилий.

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