Почему гортензия неожиданно позеленела: названы главные причины

Если соцветия гортензии начали зеленеть раньше времени, это не всегда повод для беспокойства.

Гортензии ценят за крупные пышные соцветия белого, розового, голубого и сиреневого оттенков. Однако со временем многие садоводы замечают, что цветы начинают зеленеть. На сайте Марты Стюарт говорится, что чаще всего это естественный этап развития растения, хотя иногда изменение цвета может говорить о проблемах с уходом.

Главная причина, почему гортензия зеленеет, это возраст соцветий. Яркие лепестки гортензии на самом деле являются видоизмененными листьями – чашелистиками, содержащими хлорофилл. По мере старения цветка зеленый пигмент становится более заметным, поэтому соцветия постепенно приобретают зеленоватый оттенок.

Немаловажную роль играет и сорт растения. Некоторые гортензии изначально раскрываются светло-зелеными, а затем становятся белыми или кремовыми. Для таких разновидностей это абсолютно естественный процесс.

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Иногда преждевременное позеленение может быть связано с вредителями или болезнями. Тля, паутинный клещ, цикадки и грибковые инфекции ослабляют растение, из-за чего цветение становится менее ярким.

Как сообщается, полностью остановить естественное изменение окраски невозможно, но продлить яркое цветение реально. Для этого гортензии необходимо регулярно и обильно поливать, особенно летом, поддерживать почву влажной с помощью мульчи и высаживать растение там, где утром есть солнце, а днем – легкая тень.

Кроме того, садоводы советуют регулярно осматривать кусты на наличие вредителей и при необходимости использовать безопасные средства защиты. Если цветы начали зеленеть слишком рано, причиной может стать недостаток некоторых микроэлементов, в частности железа и магния. Проверить это поможет анализ почвы, после которого можно скорректировать подкормки.

При правильном уходе гортензии сохраняют насыщенную окраску и радуют пышным цветением до самой осени.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие растения нужно обрезать в августе.

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