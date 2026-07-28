РФ перенаправляет усилия на Славянск и Краматорск: города сравнивают с землей, - DeepState

Жизнь в этих городах становится чрезвычайно опасной, а технологическая война набирает все большие обороты, отмечают аналитики.

Российские войска постепенно переносят основные усилия на Славянско-Краматорское направление и начали подготовку к новой кампании с уничтожения населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их данным, новым вызовом для Сил обороны становятся технологии, ведь саму российскую пехоту украинским бойцам удается уничтожать в большом количестве.

Что касается самих городов Славянска и Краматорска, то, как рассказали в DeepState, их сравнивают с землёй, постоянно применяя КАБы, реактивную артиллерию, "Шахеды" и FPV-дроны, которые "летают по улицам и охотятся на людей и автомобили, случайно выбирая цели".

Видео дня

"Ночью взрывы просто не утихают, в частности, из-за применения РСЗО противника, что постепенно превращает города в руины", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули аналитики, оккупанты имеют огневой контроль примерно на 40 километров вглубь от линии боевого соприкосновения, что представляет большую угрозу для любого передвижения.

"Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированное место, куда вскоре можно будет ехать только в случае крайней необходимости для ведения боевых действий. Жизнь в этих городах становится чрезвычайно опасной, а технологическая война берет верх все сильнее", – отметили в DeepState.

Ситуация на Константиновском направлении

Как рассказали эксперты мониторингового проекта, противник продолжает оказывать давление на Константиновку, предпринимая постоянные попытки инфильтрации. В частности, продолжаются попытки закрепиться в самом городе, чтобы сосредоточить пехоту для наращивания преимущества и контроля над местностью.

"Одной из основных задач остается попытка взять под контроль часть города между населенными пунктами Ильиновка-Новодмитровка. Если врагу удастся оккупировать последний, то под угрозой окружения окажется вся группировка, удерживающая оборону в городе Часов Яр", – отмечается в сообщении.

Аналитики пишут, что в настоящее время логистика в этот район уже давно затруднена, ведь противник имеет преимущество в воздухе, обеспеченное большим количеством дронов.

"Учитывая давление на Константиновку пехотой, противник параллельно применяет артиллерию и КАБы для уничтожения города. Однако страдает также и вся прилегающая агломерация: в частности, населенные пункты Алексеево-Дружковка и Дружковка также постепенно превращаются в руины из-за постоянных обстрелов. Находиться там сейчас чрезвычайно опасно", – подчеркнули эксперты.

Ситуация на участке Ямполь-Миньковка

Отдельно они рассказали о ситуации на участке от Ямполя до Миньковки. Там, отмечают аналитики, противник усиливает давление на позиции бойцов Сил обороны, а украинские командиры готовятся к активизации штурмовых действий, поскольку считают, что это станет следующим основным направлением после оккупации Константиновки.

"В настоящее время противник отрабатывает артиллерией потенциальные пути своего продвижения, уничтожая минные заграждения. Происходят постоянные инфильтрации и прощупывание участка на наличие слабых мест, которые, к сожалению, имеются", – констатируют в DeepState.

В частности, по данным проекта, враг обнаружил возможность наступать в районе Озерного и Кривой Луки, однако, как отмечается, Силы обороны делают всё возможное, чтобы не пропустить врага вглубь территории:

"Рай-Александровка и Николаевка являются приоритетными целями в этом районе. Продолжается активная работа вражеских дронов по логистике".

Ситуация в Донецкой области

Как сообщал ранее УНИАН, по словам военного с позывным "Мучной", бои за Константиновку переходят в финальную фазу, где уже практически не идет речь о классическом удержании отдельных районов или установлении стабильного контроля. Он подчеркнул, что в Константиновке продолжается изнурительная борьба непосредственно в городской застройке, где каждый дом, улица или квартал могут несколько раз за сутки переходить из рук в руки. Еще одной серьезной проблемой является беспрецедентная концентрация вражеских FPV-дронов, поэтому любое передвижение, даже по относительно прикрытым маршрутам, оперативно выявляется и становится мишенью для ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: