Многие покупатели не знают: вот почему OLED-телевизоры такие дорогие

OLED-телевизоры продолжают стоить сильно дороже традиционных LCD-моделей – и причина не только в маркетинге, а в самой технологии, сложности производства и ограничениях производства панелей. Даже при крупных сезонных скидках, например "Черной пятнице", OLED-экран всегда остается заметно дороже аналогов, пишет BGR.

Главная причина высокой цены – сам OLED-панель. Производство требует сверхточного оборудования и строгих условий, где даже малейшие отклонения могут сделать панель непригодной для использования. Такие отбраковки заставляют производителей включать потери в конечную цену продукта.

Для примера, в 2020 году одна панель для 65-дюймового OLED-телевизора стоила около $1000 в производстве, хотя в 2024-м цена снизилась до $600 благодаря улучшению технологий. В то же время 65-дюймовый ЖК-телевизор можно приобрести сегодня менее чем за 500 долларов.

Затем учитывается размер OLED-панели: чем больше размер экрана, тем сложнее его производство. На одной большой заготовке можно получить шесть 55-дюймовых панелей или три 65-дюймовых экрана, а крупные OLED-экраны (77–97 дюймов) требуют больше материалов и редко проходят контроль качества, что еще сильнее увеличивает затраты.

Чем OLED лучше LCD

Несмотря на высокую цену, OLED-телевизоры предлагают преимущества, которые объясняют, почему потребители готовы платить за них больше.

Каждая пиксельная точка самостоятельно излучает свет, что дает истинно глубокие черные, почти бесконечный контраст и более широкую цветовую гамму по сравнению с LCD-панелями, где используется фоновой свет. Это особенно важно для кинолюбителей, геймеров и тех, кто ценит качество изображения.

OLED-технология также обеспечивает более быстрый отклик пикселей и может быть энергоэффективнее в темных сценах, поскольку темные участки экрана вовсе не потребляют энергию.

Снижение стоимости OLED-панелей происходит систематически благодаря увеличению опыта производства и улучшению выходов рабочих экранов, и в будущем ожидается, что панели будут еще дешевле. Но это не означает, что потребительские цены сразу упадут, так как затраты на R&D разработку, оборудование, логистику и продвижение остаются высокими.

В итоге, выбор между OLED и более доступными LCD-телевизорами остается делом индивидуальных предпочтений и задач пользователя: если вам важны глубокие черные, высокая контрастность и превосходная картинка – OLED оправдывает свою цену

Если же ключевым фактором является бюджет, современные LCD-модели с улучшенными технологиями (например, Mini-LED) могут быть более разумным решением.

Ранее эксперты рассказывали, в чем разница между HDR10, HDR10+ и Dolby Vision и какой стандарт лучший для телевизора. Несмотря на общее название, это разные стандарты с разным подходом к обработке изображения, и именно от них во многом зависит качество картинки.

УНИАН писал, что в 2026 году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

