Авторы бенчмарка AnTuTu не только замеряют производительность мобильных устройств, но и опрашивают пользователей на предмет удовлетворенностисвоими смартфонами и планшетами. Люди голосуют в специальном приложении, из средней оценки получается рейтинг моделей – вот какие модели его возглавили по итогам июня 2025 года.
Топ моделей под управлением Android:
Huawei Mate 70 Pro+ (98,51%)
- Xiaomi 15S Pro (97,42%)
- Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,36%)
- Redmi K80 Ultra (96,82%)
- Xiaomi 15 Ultra (96,53%)
- Huawei Mate 70 Pro (96,00%)
- vivo X200 Ultra (95,88%)
- OPPO Find X8 Ultra (94,55%)
- Samsung Galaxy S24+ (94,34%)
- vivo X Fold3 Pro (93,93%)
Лидером среди пользователей стал малоизвестный на международном рынке Huawei Mate 70 Pro+. Несмотря на не самый свежий процессор, этот телефон полюбился пользователям огромным OLED-дисплеем, супербыстрой зарядкой и топовым набором камер.
Второе место занимает Xiaomi 15S Pro, экспериментальный флагман Сяоми на процессоре собственной разработки. В отличие от Huawei с ее Kirin, он не сильно отстает от решений Qualcomm и MediaTek, предлагая при этом внушительную автономность.
Любопытно, что в десятке лидеров нет ни одного свежего флагмана Samsung, включая S25 Ultra. Зато прошлогодний Galaxy S24+ в списке есть.
В рейтинге удовлетворенности Apple лидером оказался iPhone 12 mini. Его любят за компактные размеры, дисплей 5,4 дюйма, мощный процессор и крутые фотовозможности. Этот тот самый случай, когда в маленьком корпусе есть практически вся флагманская начинка.
Как УНИАН уже рассказывал, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.