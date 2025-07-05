В списке Huawei Mate 70 Pro+, Xiaomi 15S Pro и другие Android-телефоны.

Авторы бенчмарка AnTuTu не только замеряют производительность мобильных устройств, но и опрашивают пользователей на предмет удовлетворенностисвоими смартфонами и планшетами. Люди голосуют в специальном приложении, из средней оценки получается рейтинг моделей – вот какие модели его возглавили по итогам июня 2025 года.

Топ моделей под управлением Android:

Huawei Mate 70 Pro+ (98,51%)

Xiaomi 15S Pro (97,42%)

Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,36%)

Redmi K80 Ultra (96,82%)

Xiaomi 15 Ultra (96,53%)

Huawei Mate 70 Pro (96,00%)

vivo X200 Ultra (95,88%)

OPPO Find X8 Ultra (94,55%)

Samsung Galaxy S24+ (94,34%)

vivo X Fold3 Pro (93,93%)

Лидером среди пользователей стал малоизвестный на международном рынке Huawei Mate 70 Pro+. Несмотря на не самый свежий процессор, этот телефон полюбился пользователям огромным OLED-дисплеем, супербыстрой зарядкой и топовым набором камер.

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Второе место занимает Xiaomi 15S Pro, экспериментальный флагман Сяоми на процессоре собственной разработки. В отличие от Huawei с ее Kirin, он не сильно отстает от решений Qualcomm и MediaTek, предлагая при этом внушительную автономность.

Любопытно, что в десятке лидеров нет ни одного свежего флагмана Samsung, включая S25 Ultra. Зато прошлогодний Galaxy S24+ в списке есть.

В рейтинге удовлетворенности Apple лидером оказался iPhone 12 mini. Его любят за компактные размеры, дисплей 5,4 дюйма, мощный процессор и крутые фотовозможности. Этот тот самый случай, когда в маленьком корпусе есть практически вся флагманская начинка.

Как УНИАН уже рассказывал, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

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