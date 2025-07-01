Устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту.

Команда бенчмарка AnTuTu представила свежий рейтинг самых мощных смартфонов по состоянию на конце июня 2025 года. В списке есть только устройства, работающие на OC Android.

Сегодня самое мощное "железо" предлагает RedMagic 10S Pro+. Внутри у смартфона стоит разогнанная версия процессора Snapdragon 8 Elite, которая позволяет запускать даже компьютерные ААА-игры. Средний показатель телефона по итогам всех тестов составил 2,9 миллиона баллов.

На втором месте с небольшим отставанием расположился Vivo X200 Ultra с процессором Snapdragon 8 Elite, набравший 2,88 миллиона "попугаев". Тройку замыкает OPPO Find X8 Ultra, который в первую очередь позиционируется как камерофон.

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В целом, почти весь топ-10 состоит из смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite. Единственные устройства в списке с другим SoC – это Vivo X200s и Xiaomi Redmi K80 Ultra. Они работают на конкурирующем MediaTek Dimensity 9400+.

Больше разнообразия в плане установленного процессора в среднеценовом сегменте. На первом месте тут оказался iQOO Z10 Turbo с Mediatek Dimensity 8400. На втором месте находится Xiaomi Redmi Turbo 4 (Dimensity 8400 Ultra), а замыкает тройку лидеров Oppo Reno14 Pro с Dimensity 8450.

Первые смартфоны с Snapdragon 8 Elite 2 на борту, среди которых Xiaomi 16, начнут выходить в сентябре. Чип обещает улучшенную энергоэффективность и поддержку передовых функций ИИ.

Ранее на рынке появился самый доступный в мире смартфон с Snapdragon 8 Elite. Помимо актуального процессора, устройство может похвастать шустрым 144-герцовым экраном и аккумулятором 6800 мАч.

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