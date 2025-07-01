Команда популярного бенчмарка AnTuTu обновила традиционный рейтинг устройств Apple, которые, согласно опросам, пользователи техники бренда любят больше всего. Эти данные нам интересны в первую очередь тем, что позволяют узнать, какие модели iPhone в "любимчиках" у пользователей.
Прямо сейчас наибольшую удовлетворенность владельцам приносит iPhone 12 Mini (95,77% лайков). Его любят за компактные размеры, сочный OLED-дисплей на 5,4 дюйма, мощный процессор и оптимальные фотовозможности. Этот тот самый случай, когда в маленьком корпусе есть практически вся флагманская начинка.
Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2020 с оценкой 94,94%. У него еще меньше габариты, а диагональ дисплея всего 4,7 дюйма. Таким удобно пользоваться одной рукой и носить в кармане даже с чехлом. Дизайн у него "привет из 2017", зато актуальные обновления iOS все еще приходят.
Также в списке Apple-устройств расположились iPhone 8, iPhone 16 и iPhone 13 Mini. Очевидно, что многие пользователи до сих пор не готовы мириться с трендом на "лопатофоны" и поэтому так сильно ценят компактные девайсы. В современных реалиях iPhone 16 с 6,1 дюймовым экраном тоже можно считать компактом.
Безусловным лидером "народного" рейтинга Apple стал iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще 5 лет назад, но запас мощности у него еще достаточный, а внешне его не отличишь от самого нового iPad Air.
Ранее появилась информация, что Apple увеличит диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюймов. В 2024 году такое же изменение получил iPhone 16 Pro.
Напомним, у Xiaomi недавно вышел самый компактный смартфон с экраном 3,5 дюйма – таким же, как у iPhone 4. Что касается "начинки", то в девайс уместили все, что смогли, с учетом его компактности и стоимости.