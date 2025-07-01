Здесь много раритетных девайсов, если не считать iPhone 16.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu обновила традиционный рейтинг устройств Apple, которые, согласно опросам, пользователи техники бренда любят больше всего. Эти данные нам интересны в первую очередь тем, что позволяют узнать, какие модели iPhone в "любимчиках" у пользователей.

Прямо сейчас наибольшую удовлетворенность владельцам приносит iPhone 12 Mini (95,77% лайков). Его любят за компактные размеры, сочный OLED-дисплей на 5,4 дюйма, мощный процессор и оптимальные фотовозможности. Этот тот самый случай, когда в маленьком корпусе есть практически вся флагманская начинка.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2020 с оценкой 94,94%. У него еще меньше габариты, а диагональ дисплея всего 4,7 дюйма. Таким удобно пользоваться одной рукой и носить в кармане даже с чехлом. Дизайн у него "привет из 2017", зато актуальные обновления iOS все еще приходят.

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Также в списке Apple-устройств расположились iPhone 8, iPhone 16 и iPhone 13 Mini. Очевидно, что многие пользователи до сих пор не готовы мириться с трендом на "лопатофоны" и поэтому так сильно ценят компактные девайсы. В современных реалиях iPhone 16 с 6,1 дюймовым экраном тоже можно считать компактом.

Безусловным лидером "народного" рейтинга Apple стал iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще 5 лет назад, но запас мощности у него еще достаточный, а внешне его не отличишь от самого нового iPad Air.

Ранее появилась информация, что Apple увеличит диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюймов. В 2024 году такое же изменение получил iPhone 16 Pro.

Напомним, у Xiaomi недавно вышел самый компактный смартфон с экраном 3,5 дюйма – таким же, как у iPhone 4. Что касается "начинки", то в девайс уместили все, что смогли, с учетом его компактности и стоимости.

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