Эксперты предупреждают: рассчитывать на пауэрбанк с Micro-USB как на надежный источник энергии в 2025 году не стоит.

Пауэрбанки – самый простой гаджет, который можно игнорировать. Мы заряжаем их, убираем в ящик и достаем только тогда, когда собираемся в поездку или сталкиваемся с отключением света. Поэтому легко пропустить, когда ваш внешний аккумулятор устарел и не способен выручить в нужный момент.

Определить это проще всего по одному признаку – если на вашем пауэрбанке все еще есть порт micro-USB, говорится в материале HowToGeek.

Почему Micro-USB в пауэрбанке – тревожный сигнал

Производители отказались от micro-USB много лет назад, поэтому даже "новый" павербанк с этим разъемом имеет устаревшие компоненты. Впрочем, более серьезная проблема в том, что micro-USB порт ограничивает мощность зарядки примерно 10 ваттами.

Попробуйте зарядить по нему пауэрбанк на 20 000 мАч или больше – и вам придется ждать всю ночь, а возможно, и весь день.

Кроме ограниченных скоростей, "старые" пауэрбанки с micro-USB обычно построены на устаревшей электронике и батарейках, срок службы которых мог уже давно подойти к концу. Это значит: даже если устройство заряжает – оно может работать нестабильно.

Что дает переход на USB-C / современные пауэрбанки

Современные пауэрбанки используют разъем USB-C, который поддерживает современные стандарты быстрой зарядки, такие как USB Power Delivery (PD), что дает возможность передавать гораздо больше энергии – достаточно для зарядки современных смартфонов, планшетов и даже ноутбуков.

Таким образом зарядка проходит быстрее, стабильнее, а совместимость с современными устройствами гарантирована.

Если у вас остался пауэрбанк с Micro-USB, его можно оставить как резервный вариант, например, для питания простых гаджетов. Но рассчитывать на него как на надежный источник энергии в 2025 году уже не стоит.

