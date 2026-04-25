Не только при 20%: когда на самом деле нужно включать режим энергосбережения

Режим энергосбережения в телефоне многие пользователи воспринимают как экстренную меру – его обычно включают, когда заряд падает ниже 10-20%. но эксперты советуют пересмотреть этот подход и использовать функцию гораздо чаще.

Современные смартфоны активно расходуют заряд батареи из-за фоновых процессов, высокой яркости экрана и непрерывной синхронизации данных. В таких условиях режим энергосбережения может существенно продлить время работы устройства без подзарядки, пишет BGR.

При активации экономного режима телефон автоматически снижает нагрузку на систему. В частности, ограничивается фоновая активность приложений, уменьшается яркость экрана и частота обновления, а производительность процессора может снижаться примерно на 30–40%

На Android-устройствах и iPhone эта функция может называться Battery Saver или Power Saving Mode, однако принцип работы везде схожий – уменьшение энергопотребления за счет ограничений второстепенных процессов.

Можно ли часто пользоваться режимом энергосбережения

Главный вывод экспертов – режим энергосбережения безопасен для вашего устройства и не вредит батареи, поэтому его можно использовать регулярно.

Более того, он полезен не только при критически низком заряде. Например, его стоит включать заранее, если вы знаете, что долгое время не сможете подключить телефон к зарядке – в поездке, на прогулке или в течение насыщенного рабочего дня.

Несмотря на преимущества, у экономного режима есть и ограничения. Из-за снижения производительности смартфон может работать медленнее, а некоторые функции – например, фоновые уведомления или синхронизация – будут задерживаться.

Поэтому использовать его постоянно не всегда удобно, особенно если вы играете, смотрите видео или работаете с "тяжелыми" приложениями.

Режим энергосбережения – это не только "спасательный круг" при 10-20% заряда, а полноценный инструмент для продления автономности. Включать его стоит по ситуации: когда важнее длительная работа устройства, чем максимальная производительность.

Ранее эксперты рассказывали, как навсегда избавиться от спам-звонков на iPhone. Функция доступна на любом айфоне с поддержкой iOS 26, включая модели вроде iPhone 11.

УНИАН писал, что с февраля 2027 года все смартфоны, включая iPhone, должны иметь съемные аккумуляторы. Также производителей обяжут обеспечить наличие запасных аккумуляторов минимум в течение 5 лет после прекращения продаж конкретной модели.

