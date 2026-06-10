'Испытываем постоянный дефицит': Гнатов назвал главные военные вызовы для Украины

Враг постоянно наращивает производство и применение средств воздушного нападения.

Для Украины самым серьезным военным вызовом является дефицит систем противовоздушной обороны, которые могут перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net.

"Прежде всего речь идет о российской баллистике. К сожалению, имеющихся у нас средств недостаточно. Мы испытываем постоянный, критический дефицит систем, способных сбивать баллистическое оружие противника. Это самый большой вызов сегодня", – рассказал он.

Гнатов поделился, что в мае россияне применили против Украины десятки тысяч различных средств воздушного нападения. По его словам, украинские силы ПВО уничтожили почти 90% воздушных целей.

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Начальник Генштаба ВСУ отметил, что у Украины все еще недостаточно средств для полной защиты городов, объектов критической инфраструктуры и войск. Он добавил, что Украина также испытывает дефицит дальнобойных боеприпасов, некоторых видов дронов, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Гнатов рассказал, что враг постоянно наращивает производство и применение средств воздушного нападения. Он отметил, что сейчас количество воздушных целей во время отдельных атак приближается к тысяче.

"Еще год назад рекордной считалась атака с применением 300–350 средств за сутки. Сегодня показатели уже приближаются к тысяче. И они продолжают ставить перед своим оборонно-промышленным комплексом задачу наращивать эти возможности. Это создает для нас новые вызовы", – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Также Гнатов заявил, что еще одним вызовом для Украины является укомплектование ВСУ личным составом.

Масштабирование логистической блокады РФ на юге может изменить ход боевых действий

Ранее мониторинговый проект DeepState писал, что благодаря успешным действиям Сил обороны Украины по взятию под огневой контроль логистических маршрутов на юге может значительно измениться характер боевых действий.

Отмечалось, что Силы обороны Украины нанесли два точных удара по автомобильному мосту в районе Чонгара на недавно построенной так называемой "трассе Р-280", которая соединяет Ростов-на-дону с оккупированным Симферополем. В частности, это часть того чрезвычайно важного для россиян сухопутного коридора, который они стремились создать, начав полномасштабное вторжение.

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