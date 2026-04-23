Как часто нужно перезагружать смартфон: окончательный ответ экспертов

Вопрос о том, как часто нужно перезагружать смартфон, оказался куда более спорным, чем кажется на первый взгляд. Одни пользователи делают это почти каждый день, другие – могут не выключать устройство неделями.

Эксперты портала Noklapja объяснили, от чего действительно зависит оптимальная частота перезапуска и почему универсального правила не существует.

Согласно актуальным рекомендациям, существует два основных подхода. Производители смартфонов советуют перезагружать устройство ежедневно – это помогает избежать зависаний, замедления работы и неожиданных сбоев. Регулярный "рестарт" очищает мелкие ошибки и не дает им накапливаться.

Меж тем другая группа специалистов считает, что для современных устройств это избыточно. Новые гаджеты эффективно управляют памятью и фоновыми процессами, поэтому не требуют частого вмешательства пользователя.

Все зависит не от телефона, а от пользователя

Ключевой вывод экспертов: частота перезагрузки зависит не столько от модели устройства, сколько от привычек владельца.

Ежедневная перезагрузка больше подходит тем, кто не следит за состоянием системы и реагирует только тогда, когда телефон уже начинает "тормозить". В этом случае регулярный перезапуск выполняет скорее профилактическую функцию – устраняет ошибки еще до того, как они станут заметными.

Более осознанные пользователи, которые закрывают приложения и следят за нагрузкой, могут спокойно ограничиться перезагрузкой раз в неделю.

Отдельно отмечается, что старые или бюджетные телефоны с небольшим количеством оперативной памяти (RAM) быстрее накапливают ошибки – для них частая перезагрузка действительно более важна.

Что дает перезагрузка телефона

Существует распространённый миф, что перезагрузка "очищает" телефон или ускоряет его радикально. На деле все проще:

закрываются все запущенные процессы;

очищается оперативная память (RAM);

система запускается "с нуля".

Это важно, потому что многие программы продолжают работать в фоне и потребляют ресурсы даже после их закрытия. Со временем такие "остатки" накапливаются и могут замедлять устройство. Перезагрузка устраняет этот эффект.

Регулярный перезапуск полезен не только для производительности, но и для защиты. По данным аналитиков, даже такие структуры, как Агентство нацбезопасности США, рекомендуют периодически перезагружать устройства.

Причина в том, что некоторые вредоносные программы работают только в оперативной памяти и исчезает после перезапуска. Хоть это не полноценная защита, она может снизить риски, например, после подключения к публичной зарядке или перехода по подозрительным ссылкам.

Таким образом, оптимальная частота перезагрузки смартфона – это не строгая норма, а гибкое правило:

ежедневно – если вы не следите за системой или используете старый смартфон;

раз в неделю – если устройство современное и работает стабильно;

– если устройство современное и работает стабильно; по необходимости – при сбоях, зависаниях или после подозрительных действий.

Главное – не забывать о перезагрузке совсем: это простая привычка, которая может продлить срок службы смартфона и сохранить его стабильную работу.

Ранее эксперты рассказывали, почему замена батареи зачастую лучше покупки нового смартфона. Главная причина, по которой старые гаджеты начинают казаться "медленными" – вовсе не слабый процессор, а деградация аккумулятора.

УНИАН называл 5 обязательных приложений для Android, которые стоит установить в 2026 году.

