Есть ли в Чернобыле двуглавые змеи-мутанты: специалист дал ответ

Стоит отметить, что змеи с двумя головами - это редкая генетическая аномалия (бицефалия).

В природе можно встретить двуглавых мутантов и среди змей, однако есть ли они в Чернобыльской зоне отчуждения, точно неизвестно. Об этом рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак изданию "Телеграф".

По его словам, вряд ли все страшные истории о мутантах в зоне ЧАЭС правдивы, особенно если говорить о змеях.

"В принципе, появление мутантов с двумя головами фиксируется. Такие случаи чрезвычайно редки, но они случаются. Такой мутант в природе вряд ли выжил бы", - пояснил герпетолог.

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Он утверждает, что двуглавые змеи могут выжить с помощью человека - в этом главную роль играет питание. Марущак добавил:

"Двуглавые особи выживают там, где питаются, и дорастают до определенного размера".

Стоит отметить, что змеи с двумя головами - это редкая генетическая аномалия (бицефалия). Такое состояние возникает, как и при рождении сиамских близнецов у людей: эмбрион начинает делиться на два, но процесс останавливается на полпути. Вероятность такого явления оценивается примерно как 1 случай на 100 000 рождений.

Часто у них обе головы имеют собственные мозги, но делят между собой одно тело и внутренние органы. Важно, что в дикой природе двуглавые змеи быстро гибнут, а в неволе при условии правильного ухода могут жить до нескольких лет.

Жители Чернобыльского заповедника

Недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали маму-лосиху с детенышем. Сотрудники учреждения обнародовали снимок с фотоловушки, на котором можно увидеть могучую лосиху, а рядом с ней - малыша.

Животные запечатлены на фоне леса в зоне отчуждения. Создается впечатление, что они не просто идут по лесным зарослям, а передвигаются как-то синхронно - маленькие ножки "крошки" пытаются точно повторить движения огромной матери.

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