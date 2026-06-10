Германия хочет передать Украине разблокированные 6,6 млрд евро, но Польша против, – СМИ

В целом страны ЕС внесли в фонд 43 млрд евро.

Страны ЕС не могут договориться, что делать с 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, которые разблокировала Венгрия. Германия настаивает на передаче всех средств Украине, тогда как Польша требует вернуть свои расходы до последнего евро, сообщает RMF FM.

Как известно, на счете Брюсселя оказалось 6,6 млрд евро – это средства Фонда мира, которые Венгрия долгое время блокировала. Всего страны ЕС внесли в фонд 43 млрд евро, а теоретическое возмещение могло бы составить 13,5 млрд.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила компромиссный план: вернуть странам лишь 10% пропорционально от расходов, остальное – направить на обучение украинских военных и совместные закупки оружия для Украины.

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Варшава этот план отвергает категорически. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик в интервью RMF FM заявил:

"Эти деньги – это наши деньги".

По его словам, Польша уже передала Украине оружие почти на 2 млрд злотых (около 450 млн евро) и требует полного возмещения.

"Страны, которые первыми предоставили оружие, такие как Польша или Словакия, и чьи пожертвования уже были рассчитаны и назначены к выплате, не хотят соглашаться на уменьшение выплат, а этого хотят страны, которые начали оказывать поддержку позже, такие как Германия", – сказал один из польских дипломатов на условиях анонимности.

Аналогичную позицию заняла Словакия – она первой заявила о требовании полного возмещения, пишут СМИ.

Германия – за

Берлин смотрит на ситуацию иначе. Заместитель министра обороны ФРГ Себастьян Гартманн на встрече министров обороны ЕС в Никосии призвал партнеров направить все неиспользованные средства фонда на поддержку Украины.

"Европейский фонд мира был создан как механизм солидарности", – отмечается на сайте Министерства обороны Германии.

Один из дипломатов ЕС объяснил логику Берлина просто:

"Германия потратит в этом году 11,5 млрд евро на Украину, поэтому возвращение нескольких сотен миллионов евро ничего не изменит".

По информации источника, схожую позицию занимают скандинавские страны и Франция.

Разблокированный кредит – что известно

Ранее УНИАН писал, что 23 апреля Зеленский сообщил о разблокировании кредита ЕС на €90 миллиардов. Он подчеркнул, что этот пакет укрепит украинскую армию и позволит выполнять социальные обязательства перед украинцами.

Также Совет Евросоюза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения двухлетнего займа для Украины общим объемом 90 млрд евро.

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