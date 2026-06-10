На AliExpress и Temu продают настоящие дома с бесплатной доставкой – и люди покупают

Сборное жилье из Китая становится вирусным трендом.

На AliExpress и Temu можно приобрести жилой дом с тремя спальнями, ванной, кухней и солнечными панелями – и это не шутка, пишет Daily Mail.

Китайские продавцы выставили на маркетплейсе AliExpress контейнерные разборные дома площадью от 6 до 12 метров. Одна из моделей с тремя спальнями стоит €4 781 – с бесплатной доставкой из китайской провинции Хэнань. Ждать придется около двух месяцев.

Продавцы обещают, что дом готов к заселению сразу после установки: внутри уже есть все необходимые коммуникации. На некоторые модели действует пятилетняя гарантия, а конструкцию можно заказать под себя – выбрать планировку и комплектацию.

Видео дня

Подобные предложения есть и на Temu. Американский блогер Unspeakable собрал несколько таких конструкций и устроил стресс-тест – направил на дом промышленный вентилятор. Конструкция начала вибрировать. Когда показали финальные результаты после сборки – видео собрало 140 тысяч лайков, а зрители признались, что были приятно удивлены.

Женщина из Австралии через полгода после заселения дала честный отзыв.

"Еще стоит. Довольно довольна тем, что получила", – сказала она, но призналась, что столкнулась с протечками и собственноручно чинила туалет.

Появление дешевых домов объясняют жилищным кризисом в Британии и Европе.

По данным Института фискальных исследований, доля британцев в возрасте 25–34 лет, живущих с родителями, выросла с 13% до 18% в период с 2006 по 2024 год. Главная причина – дорогая аренда: в среднем €649 в месяц по стране и около €1 150 в Лондоне.

Покупки на китайских маркетплейсах

Американский блогер из Канзаса купил на Temu три китайских мини-катера с электродвигателями и отправился их тестировать на озере. Катера оказались крошечными, и блогер утопил сразу два – как только сел в них. Дальше все пошло по принципу домино: большая лодка застряла из-за низкого уровня воды, у третьего катера сел аккумулятор, а затем по очереди застряли внедорожники Ford Bronco и Mercedes G-Class, которые пытались всех вытащить.

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