Больше не придется вместе с часами покупать и iPhone или использовать ограниченные обходные пути.

Как известно, Apple Watch не поддерживаются на Android-телефонах, заставляя людей либо покупать iPhone, либо использовать ограниченные обходные пути. Но эта ситуация может измениться благодаря Xiaomi.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что китайский производитель работает над полноценной совместимостью своих устройств с Apple Watch, AirPods и HomePod. Как именно это будет реализовано, пока непонятно.

В Android Authority предположили, что Xiaomi может разработать приложение или использовать существующее ПО для поддержки этой совместимости. Хотя подробности пока неясны, специалисты надеются увидеть интеграцию данных о здоровье/фитнесе и зеркалирование уведомлений как минимум.

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Этот шаг последовал за недавним запуском смартфонов Xiaomi 15-й серии, которые "подружились" с техникой Apple. Например, у их пользователей есть возможность зеркально отображать дисплей телефона на Mac, просматривать документы iWork и обмениваться файлами с владельцами iPhone.

По слухам, совместимость Apple Watch с Android отменили буквально в последний момент – по вполне объяснимой причине. Часы помогают продавать iPhone, поэтому интеграция с другой ОС могла негативно сказаться на популярности фирменных смартфонов.

Напомним, на сентябрьской презентации Apple представила юбилейные Watch Series 10 с, как она сама говорит, самым тонким корпусом, самым большим дисплеем и самой быстрой зарядкой в истории гаджета. Также обновили динамики, через которые теперь можно слушать музыку.

А корейский бренд Samsung этим летом представил устройство, которое потенциально может заменить умные часы и браслеты. Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо, умеет измерять пульс, температуру, следить за сном, стрессом и т.д.

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