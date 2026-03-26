Их немного, но они есть: 7 лучших Android-смартфонов с разъемом для наушников

Хотя большинство современных смартфонов постепенно отказываются от проводных наушников в пользу Bluetooth, некоторые пользователи, как и раньше, ценят стабильное подключение и низкую задержку, которую обеспечивают провода. Для меломанов это особенно важно, поскольку даже небольшая компрессия звука по Bluetooth заметно снижает качество.

Издание BGR собрало семь лучших Android‑смартфонов с классическим аудиоразъемом в 2026 году – от бюджетных моделей до топовых игровых устройств.

TCL 60 XE Nxtpaper

Доступный смартфон стоимостью до 250 долларов, который при такой цене удивляет своей функциональностью. Он оснащен уникальным "бумажным" экраном, созданным для защиты глаз. Батарея 5010 мАч позволяет спокойно использовать телефон целый день и даже больше, а специальные режимы экрана помогают экономить заряд.

Камера и процессор здесь не самые мощные, а при активных задачах устройство может нагреваться, но за свои деньги TCL 60 XE Nxtpaper остается достойным выбором с настоящим разъемом для наушников.

REDMAGIC 11 Pro

REDMAGIC 11 Pro рассчитан на геймеров, для которых звук так же важен, как графика. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 с уникальной системой жидкостного охлаждения, что позволяет играть в "тяжелые" игры без перегрева. А аккумулятор на 7500 мАч обеспечивает до восьми часов игровых сессий.

Эту модель ценят за высокий уровень производительности и возможность использовать проводные наушники для максимального качества звука во время игр.

Sony Xperia 1 VII

Премиальный флагман с ценой около $120, предлагающий все, чего ждешь от топового аппарата. Прочный корпус с защитой Gorilla Glass Victus 2 и двойной сертификацией IP65/IP68, мощный чип Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую производительность.

Особое внимание уделено аудио: технология Sony, применяемая в Walkman, обеспечивает качественное воспроизведение через 3,5 мм разъем. Также есть поддержка microSD, что делает Xperia 1 VII универсальным устройством для музыки и хранения больших объемов данных.

Motorola Moto G Power

Moto G Power отличается долгим временем работы на одной зарядке. Также этот бюджетный телефон предлагает устойчивый корпус, хороший дисплей и прочную сборку, что делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет недорогой Android-фон с разъемом для наушников.

Производительность может немного разочаровывать, но это нормально для дешевого Android-телефона.

Samsung Galaxy A15

Доступная модель Samsung стоимостью около $170 с ярким AMOLED‑экраном и большим аккумулятором. Несмотря на низкую цену, смартфон поддерживает проводные наушники, что редко встречается в современных бюджетниках.

Также Samsung гарантирует поддержку обновлений в течение пяти лет, что позволит использовать устройство вплоть до 2029 года.

ASUS ROG Phone 9 Pro

Еще один игровой флагман, который не отказался от 3,5 мм разъема. Это самый мощный Android-смартфон на рынке с геймерскими функциями и богатым звучанием.

Смартфон подходит тем, кто ищет максимальные возможности для игр и качественный звук, правда, стоит он около $1500.

Motorola Moto G Stylus

Moto G Stylus – это ретро-телефон во всех смыслах этого слова, сочетающий в себе не только разъем для наушников, но и функциональный стилус. OLED-экран с яркостью до 3000 нит и частотой 120 Гц делают его универсальным выбором для тех, кто хочет и творчество, и аудио в одном устройстве.

Время работы от аккумулятора тоже отличное, что позволяет комфортно поддерживать телефон в работе целый день, но главное здесь – быстрая зарядка мощностью 68 Вт.

