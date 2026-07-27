Выставку оружия на Киевщине, которую обстреляла РФ, провели без разрешения властей, - прокурор

Кроме того, организаторы мероприятия не позаботились о надлежащих мерах безопасности для приглашенных гостей.

Организаторы выставки вооружений на полигоне в Киевской области не имели разрешения на проведение массового мероприятия от компетентных органов власти. Об этом сообщил журналистам прокурор Иван Вараница после заседания, передает корреспондент УНИАН.

Организаторы выставки не обеспечили безопасность приглашенных гостей

По его словам, выставка на полигоне в Киевской области была организована с несомненными рисками для безопасности приглашенных граждан.

"Было разослано более 300 приглашений различным гражданам и организациям на данное мероприятие, и безопасность участников этого события не была обеспечена", – сказал Вараница.

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Применение меры пресечения в отношении организатора выставки

В связи с этим организатору мероприятия, руководителю Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" Василию Гончаруку было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

"Суд согласился и удовлетворил ходатайство, которое поддержала прокуратура. Акцент делался именно на такой мере пресечения, поскольку и представители потерпевших настаивали на данной мере пресечения", – добавил Вараница.

Также прокурор добавил, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения, совершенного ассоциацией "Армада", её членами и всеми организаторами мероприятия.

Было ли получено разрешение на проведение выставки

Он отметил, что в условиях военного положения действует определенный порядок проведения таких мероприятий. Этот порядок утвержден Советом обороны Киевской области.

По словам прокурора, этот порядок был нарушен, поскольку нельзя просто кого-то уведомить.

"Необходимо получить разрешение на проведение такого масштабного мероприятия. Это не было обеспечено. Соответственно, произошло нарушение всех указанных требований данного порядка, и была допущена такая трагедия", – подчеркнул Вараница.

Он отметил, что все пострадавшие в результате российского обстрела устанавливаются. Около сотни пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Среди них есть также иностранцы.

Вараница пояснил, что организация, намеревающаяся провести крупное мероприятие, должна как минимум за 15 дней обратиться в соответствующие органы государственной и местной власти по месту проведения мероприятия. Необходимо составить и отправить заявление по установленному образцу. Это не должно быть произвольное приглашение в любой форме.

Россия нанесла удар по полигону во время выставки вооружений – что известно

Как сообщал УНИАН, 24 июля стало известно, что российские захватчики нанесли ракетный удар по полигону, где проходила выставка вооружений. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности.

Украинский совет оружейников сообщил, что вражеский ракетный удар был нанесен в Киевской области по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности. Впоследствии стало известно, что удар был нанесен по организованной демонстрации технологий беспилотников и борьбы с ними на полигоне Капитановка в Бучанском районе.

В результате российского ракетного удара на данный момент известно об 11 погибших. В частности, в результате полученных ранений в больнице скончался 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

Сегодня суд избирает подозреваемому, организатору выставки, меру пресечения. Прокуратура, учитывая все имеющиеся риски, настаивает на содержании под стражей без права внесения залога.

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