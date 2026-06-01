Как продлить жизнь смартфону: эксперты советуют регулярно выполнять эту процедуру

Многие вспоминают о перезагрузке телефона только тогда, когда устройство начинает тормозить или "зависать". Однако специалисты утверждают, что регулярный перезапуск смартфона помогает не только поддерживать производительность, но и повышает уровень безопасности устройства.

По данным, приведенным в материале издания RMF FM, компания Samsung рекомендует владельцам своих смартфонов Galaxy выполнять перезагрузку ежедневно. Производитель считает, что это помогает избежать замедления работы системы и сбоев приложений.

В то же время эксперты мобильного рынка отмечают, что для современных флагманских устройств, включая самые новые модели iPhone и продвинутые Android-смартфоны, обычно достаточно одной перезагрузки в неделю. Такие устройства эффективно управляют памятью и фоновыми процессами самостоятельно.

Ежедневный перезапуск может быть полезен владельцам старых смартфонов, а также тем, кто редко устанавливает обновления и не следит за количеством работающих приложений. В таких случаях регулярная перезагрузка помогает избежать неожиданных зависаний и снижения производительности.

Многие современные устройства также поддерживают автоматическую ночную перезагрузку, когда смартфон не используется.

Зачем перезагружать телефон

Во время перезапуска очищается оперативная память, завершаются зависшие процессы и заново загружаются системные службы. Это может устранить временные ошибки, проблемы с уведомлениями, нестабильную работу приложений и перегрев устройства.

Кроме того, после установки обновлений системы перезагрузка часто необходима для корректного применения всех изменений.

Регулярный перезапуск устройства рассматривается и как одна из базовых мер цифровой безопасности. Вредоносным программам для непрерывного сбора данных (например, отслеживания геопозиции или перехвата текста) нужно активное место в памяти. Перезагрузка очищает ОЗУ и "выбрасывает" оттуда скрытые процессы.

Важно помнить, что обычная перезагрузка не удаляет фото, приложения и другие пользовательские данные. Она лишь завершает текущие процессы и запускает систему заново.

Тормозящий Android-смартфон не обязательно означает, что пришло время дорогого апгрейда. Эксперты рассказывали, как за 10 минут вернуть старому смартфону "ощущение нового".

