В сети завирусился лайфхак с фольгой у Wi-Fi роутера: как он работает

Фольга может влиять на направление Wi-Fi-сигнала, но не является полноценным способом его усиления. Это скорее экспериментальный лайфхак, чем надежное техническое решение.

В сети снова набирает популярность необычный лайфхак – использование алюминиевой фольги возле Wi-Fi-роутера для улучшения сигнала. Пользователям обещают, что простой кусок фольги может существенно усилить интернет в доме, однако эксперты объясняют: у эффекта есть нюансы, пишет TechCrunch.

Идея заключается в том, что металлический лист работает как отражатель радиоволн, изменяя направление распространения сигнала Wi-Fi. Подобный эффект связан с тем, что сигнал от роутера распространяется не равномерно, а в форме "пончика" вокруг антенны.

В 2017 году исследователи из Дартмутского колледжа проверили, как специально сформированные отражатели влияют на Wi-Fi. В некоторых тестах сигнал в нужном направлении усиливался до 50%, тогда как в противоположном – падал примерно на 75%.

В эксперименте использовали не обычную фольгу, а точно сформированные 3D-печатные конструкции, покрытые металлом и рассчитанные алгоритмом WiPrint. По словам авторов, такие отражатели потенциально могут быть эффективнее дорогих коммерческих антенн.

Как это работает

Специалисты объясняют: алюминиевая поверхность не усиливает сигнал роутера, а лишь перенаправляет его. То есть энергия концентрируется в одном направлении, но ослабевает в других зонах.

В результате пользователь получает лучший сигнал в выбранной комнате, но может потерять покрытие в другой части жилья.

Почему "вирусный лайфхак" не всегда работает

Эксперты предупреждают: обычный изогнутый кусок фольги не воспроизводит лабораторных условий, поэтому эффект может быть значительно слабее или непредсказуем. В реальных домашних условиях улучшение обычно составляет 10–20%.

Также специалисты отмечают, что полное обертывание роутера фольгой может ухудшить работу устройства из-за перегрева.

Специалисты по сетевым технологиям подтверждают физическую основу эффекта, но не рекомендуют воспринимать его как универсальное решение. Метод может помочь лишь точечно – для устранения "мертвых зон" в конкретной комнате.

Вместо этого для стабильного покрытия советуют изменить расположение роутера или использовать современные Wi-Fi-усилители и mesh-системы.

Wi-Fi уходит в прошлое

Напомним, все больше компаний и пользователей начинают обращать внимание на технологию LiFi, которую называют потенциальной альтернативой привычному Wi-Fi. Главная особенность новой системы заключается в том, что для передачи данных она использует не радиоволны, а свет от LED-ламп.

Технология работает по принципу передачи интернет-сигнала через световые импульсы, которые человеческий глаз не замечает. По сути, обычная светодиодная лампа одновременно может выполнять роль источника освещения и интернет-роутера.

