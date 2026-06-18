iPhone или Samsung: эксперты выяснили, какой смартфон прослужит дольше

Важную роль играет не только программная поддержка, но и ремонтопригодность, а также сохранение стоимости на вторичном рынке.

При выборе нового смартфона многие пользователи обращают внимание не только на параметры и камеру, но и на срок службы девайса. Эксперты BGR решили разобраться, действительно ли iPhone остается актуальным дольше флагманов Samsung – или разница между ними уже не так велика.

Еще несколько лет назад преимущество Apple в вопросе долговечности было очевидным. Компания традиционно обеспечивает свои смартфоны апдейтами iOS на протяжении 5–7 лет, а отдельные модели получают патчи безопасности еще дольше. В результате, старые iPhone дольше сохраняют совместимость с современными приложениями и остаются безопасными для использования.

Тем не менее, Samsung за эти годы значительно сократила отставание. Новые флагманы линейки Galaxy S получают до семи лет обновлений Android и патчей безопасности, что по сути выводит их на один уровень с актуальными iPhone по срокам программной поддержки.

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Тем не менее количество лет поддержки – не единственный показатель. Apple самостоятельно контролирует выпуск iOS и одновременно выпускает свежие версии системы на все совместимые iPhone. В экосистеме Android первыми обновления получают смартфоны Google, после чего Samsung адаптирует новую версию Android под оболочку One UI, что занимает несколько месяцев.

Еще одним важным фактором остается скорость работы. Например, линейка iPhone 11 получит поддержку самой новой iOS 27, несмотря на то, что в этом году им стукнет семь лет. При этом производительность этих устройств все еще сопоставима с большинством новых Android-фонов среднего класса.

Эксперты отдельно отмечают, что iPhone лучше сохраняют стоимость при перепродаже. Согласно исследованию SellCell, опубликованному в августе 2025 года, спустя 5 месяцев после выхода на рынок iPhone 16 потерял 35,4% своей первоначальной цены, тогда как стоимость Samsung Galaxy S25 за тот же период снизилась на 46,6%.

Дополнительным подтверждением популярности "яблочных" устройств стали рекордные продажи серии iPhone 17 после запуска в сентябре 2025-го – спрос оказался настолько высоким, что базовая модель оставалась в дефиците несколько месяцев.

При этом долговечность смартфона определяется не только прочностью корпуса и длительностью программной поддержки. Не менее важны качество сервисного обслуживания и доступность ремонта. Со временем батарея любого смартфона теряет емкость, поэтому через несколько лет активного использования владельцам обычно приходится менять аккумулятор.

И Apple, и Samsung предлагают расширенные гарантийные программы для своих смартфонов, которые позволяют снизить расходы на ремонт. Тем не менее эксперты отмечают преимущество Apple благодаря развитой сети фирменных магазинов и сервисных центров. Владельцы iPhone во многих странах могут быстро записаться на диагностику или ремонт устройства, а в некоторых случаях получить обслуживание уже на следующий день.

У Samsung возможности сервисного обслуживания зачастую зависят от региона. В отдельных случаях пользователям приходится отправлять смартфон в авторизованный сервисный центр, что может увеличить сроки ремонта по сравнению с устройствами Apple.

В итоге современные флагманы Samsung и iPhone способны без проблем прослужить от пяти до семи лет и даже больше. Однако благодаря высокой скорости работы даже спустя годы владения, синхронным обновлениям iOS и лучшему сохранению стоимости устройства Apple все еще сохраняют небольшое преимущество в вопросе долговечности.

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