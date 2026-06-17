Найден самый простой способ очистить память телефона на Андроиде

Бесплатно приложение превращает рутинную чистку памяти в быстрый и почти "игровой" процесс.

Очистка памяти на телефоне Android часто представляет собой утомительную процедуру. Фото и видео накапливаются годами, и в какой-то момент их становится настолько много, что вручную разбирать галерею банально не хватает терпения.

Обычно для этого приходится идти в Google Photos или стандартную галерею и по одному удалять ненужные медиа – процесс долгий и утомительный. Тем не менее, обозреватель сайта ZDNET нашел более быстрый способ очистить память на Android – и он бесплатен в использовании.

Приложение Sponge Gallery Cleaner предлагает простой подход: удаление фотографий через свайпы. Интерфейс напоминает Tinder – пользователь листает фотографии и проводит влево, чтобы удалить медиа, или вправо, чтобы оставить ее.

Видео дня

Снимки отображаются по порядку – чаще всего по месяцам – и пользователь быстро пролистывает их одну за другой. Благодаря этому можно разобрать целые архивы за считанные минуты, не тратя время на сложную навигацию и меню.

Приложение Sponge доступно бесплатно всем пользователям на Android. Чтобы его найти, откройте Play Маркет, введите в поиске "Sponge" и выберите приложение с официальным названием Sponge – Gallery Cleaner.

После запуска приложения откройте его и нажмите кнопку "View all" по центру экрана. Фотографии автоматически будут сгруппированы по месяцам, начиная с самых старых. Выберите нужный месяц, чтобы открыть его содержимое.

Дальше все работает максимально просто: каждая фотография появляется по очереди, и вы решаете ее судьбу свайпом. Проведите влево – чтобы удалить фото, вправо – чтобы оставить. После свайпа сразу показывается следующая фотография, без лишних действий и меню.

Когда вы закончите просмотр месяца, Sponge предложит завершить очистку. Можно либо удалить все отмеченные файлы, либо отложить решение. Если выбрать удаление, появится экран с итогами – сколько фото вы просмотрели и сколько места удалось освободить. После этого переходите к следующему месяцу и повторяйте процесс.

За счет такой схемы можно очень быстро разобрать всю галерею – автор отмечает, что удалил сотни фотографий меньше чем за минуту.

Бесплатная версия приложения ограничена: она позволяет удалять только фото и только по месяцам. Чтобы получить поддержку видео и расширенные функции сортировки, требуется купить Premium-версию за разовый платеж $3,5.

Есть и полезная дополнительная функция: – "Напоминания". Sponge может раз в месяц уведомлять пользователя о необходимости почистить галерею, чтобы память телефона не забивалась снова.

Важно, что приложение удаляет только локальные файлы с устройства. Фото в облаке Google "Фото" остаются нетронутыми, поэтому при необходимости их в любой можно восстановить или сохранить отдельно.

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