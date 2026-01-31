Мужчина проверил 'метод Apple' и два года заряжал iPhone до 80%: что это дало

Постоянное ограничение заряда до 80% снижает долговечность в теории, но в реальной жизни сокращает ежедневный энергетический бюджет на 20%.

Автор двухлетнего эксперимента с iPhone решил тестировать зарядку строго по рекомендациям Apple: включал ограничение заряда до 80% и использовал функцию "Оптимизированная зарядка", которая работает, изучая ежедневный график зарядки пользователя.

Итог удивил: хотя по официальной статистике батарея действительно сохраняла примерно 89–91% максимальной емкости после ~500 полных циклов, реальная ежедневная работа устройства ухудшалась. Плановое ограничение до 80% привело к тому, что к середине дня батарея садилась критически низко, и без экстренных подзарядок уже не обходилось.

Apple заявляет, что современные iPhone (15 и новее) спроектированы так, что батарея должна держать не менее 80% исходной емкости после ~1000 полных циклов, если все условия идеальны. Это подтверждается результатами теста – однако для активного пользователя такой уровень, как правило, оказывается не полезным в повседневной работе.

Видео дня

По словам автора эксперимента, постоянное ограничение до 80% снижает долговечность в теории, однако замедляет устройство в реальной жизни из-за нехватки энергии. В жаркую погоду или при интенсивном использовании (съемка, навигация, 5G) батарея быстрее разряжается и может даже сильнее стареть из-за частых подзарядок и нагрева.

Автор в итоге отказался от "80%-лимита" и оставил оптимизированную зарядку с полным заряжанием перед началом дня – это, по его мнению, лучший компромисс между временем работы и долговечностью батареи.

Практические советы для более долгой жизни батареи iPhone

После двух лет тестирования и жизни с последствия разных методов зарядки, автор выделил несколько рабочих правил:

Используйте оптимизированную зарядку и заряжайте до 100% утром. Так вы получаете полный "бак", когда это нужно, и при этом ограничиваете длительное пребывание батареи на высоком уровне заряда ночью.

Так вы получаете полный "бак", когда это нужно, и при этом ограничиваете длительное пребывание батареи на высоком уровне заряда ночью. Не ставьте постоянный лимит 80%, если только вы не используете телефон нечасто или он долгое время подключен к зарядке в режиме ожидания. Для активных пользователей такой лимит часто приводит к большему количеству циклов и лишнему стрессу.

если только вы не используете телефон нечасто или он долгое время подключен к зарядке в режиме ожидания. Для активных пользователей такой лимит часто приводит к большему количеству циклов и лишнему стрессу. Контролируйте температуру. Предпочитайте проводную зарядку вместо MagSafe, если устройство теплое, снимайте толстый чехол при быстрой зарядке, и не заряжайте телефон под подушкой или в горячей машине.

Предпочитайте проводную зарядку вместо MagSafe, если устройство теплое, снимайте толстый чехол при быстрой зарядке, и не заряжайте телефон под подушкой или в горячей машине. Старайтесь поддерживать умеренные колебания заряда. Не доводите батарею ниже 10% и не держите на 100% часами. Подзарядки маленькими порциями допустимы, если температура под контролем.

Не доводите батарею ниже 10% и не держите на 100% часами. Подзарядки маленькими порциями допустимы, если температура под контролем. Воспринимайте состояние батареи как сигнал, а не приговор. Например, 89% емкости может ощущаться по‑разному в зависимости от вашей активности, сети и нагрева устройства.

После двух лет использования "метода Apple" автор снова заряжает iPhone до 100% с оптимизированной зарядкой, фокусируясь на охлаждении устройства и избегая лишнего нагрева. Для большинства пользователей это лучший баланс между долговечностью батареи и простой целью – дотянуть до конца дня без подзарядки.

Ранее появилась информация, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Напомним, на днях Apple представила новое поколение AirTag для поиска вещей. Если не брать в расчет зарядки и адаптеры – это самый доступный гаджет американского бренда.

Вас также могут заинтересовать новости: