Старый смартфон может загореться: скрытая опасность, которую легко не заметить

Эксперты отмечают, что особенно опасны устройства, которые годами лежат без подзарядки.

Если вы храните старый телефон "на всякий случай" или просто из ностальгии, он может представлять реальную пожарную опасность. Как отмечает BGR, даже неиспользуемые устройства способны со временем стать источником проблем.

В 2022 году популярный техноблогер MKBHD вместе с коллегами заметил, что аккумуляторы старых смартфонов Samsung вздуваются заметно быстрее, чем у устройств других брендов. При этом ключевой момент – "быстрее", ведь на самом деле подобный процесс происходит практически во всех литий-ионных батареях, просто с разной скоростью.

Вздутый аккумулятор – один из главных признаков того, что литий-ионная (Li-ion) батарея может выйти из строя и даже загореться. Даже, если смартфон выключен, аккумулятор продолжает медленно разряжаться. В итоге он может перейти в состояние глубокого разряда, что повышает риски.

По словам экспертов, в период бездействия внутри батареи постепенно испаряются электролиты. Это приводит к образованию газов – углекислого газа, угарного газа и водорода. Со временем они накапливаются и создают внутреннее давление, и, как результат, корпус телефон начинает заметно "раздуваться".

Эксперты советуют не игнорировать старые устройства: стоит достать их из ящика или шкафа и проверить состояние. Если смартфон больше не нужен, лучше продать его или сдать на переработку.

Как хранить старый смартфон

Даже если внешних признаков повреждения нет, важно правильно хранить устройство. Рекомендуется зарядить аккумулятор примерно до 50%, выключить телефон и держать его в прохладном месте. Повторять такую процедуру стоит каждые полгода, чтобы избежать полной разрядки, которая ускоряет деградацию батареи.

Для моделей со съемным аккумулятором лучше хранить батарею отдельно – так она будет разряжаться медленнее.

Если же батарея уже вздулась, ни в коем случае не пытайтесь ее заряжать. В случае встроенной батарейки лучше обратиться к специалисту по ремонту. Если аккумулятор съемный – его можно аккуратно извлечь, однако выбрасывать в обычный мусор нельзя. Согласно рекомендациям Агентства по охране окружающей среды, контакты батареи следует заклеить, поместить ее в пакет и сдать в специализированный пункт утилизации.

"В противном случае забытый в ящике смартфон может превратиться в скрытую угрозу – прямо у вас дома", – отметили эксперты.

УНИАН писал, что с февраля 2027 года все новые смартфоны, включая iPhone, должны иметь съемные аккумуляторы. Также производителей обяжут обеспечить наличие запасных аккумуляторов минимум в течение 5 лет после прекращения продаж конкретной модели.

Ранее эксперты рассказывали, почему замена аккумулятора зачастую лучше покупки нового смартфона. Главная причина, по которой старые гаджеты начинают казаться "медленными" – вовсе не слабый процессор, а деградация аккумулятора.

Вас также могут заинтересовать новости: