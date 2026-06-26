Мужчина целый год заряжал свой смартфон только до 80%: есть ли реальный эффект

Считается, что лимит зарядки в 80% может отсрочить замену батареи на год или больше.

Можно ли действительно отсрочить замену батареи на год или больше, если заряжать ее максимум до 80%? Журналист MakeUseOf решил проверить это на практике и целый год пользовался своим Android-девайсом с включенным лимитом зарядки.

Как отмечает автор, литий-ионные аккумуляторы неизбежно деградируют со временем, так как являются расходуемым компонентом. При этом скорость износа зависит не только от количества циклов зарядки, но и от того, в каком диапазоне напряжения работает батарея.

Особенно сильный стресс возникает при зарядке выше 80%, когда батарейка переходит в зону высокого напряжения. В этот момент усиливаются тепловые нагрузки и химические процессы старения, что со временем снижает емкость аккумулятора.

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Именно поэтому производители смартфонов начали внедрять функцию ограничения максимального заряда – она позволяет снизить нагрузку и потенциально увеличить срок службы аккумулятора.

Если у вас iPhone 15 или новее, откройте Настройки, перейдите в раздел "Батарея", нажмите "Зарядка" и выберите ограничение заряда 80%. На Android перейдите в "Настройки", затем в "Батарею", затем в "Состояние батареи" и ограничьте максимальный заряд.

По словам автора, переход на ограничение зарядки до 80% сначала воспринимался неоднозначно. Основная проблема заключалась в снижении привычной автономности: устройство быстрее разряжалось в течение дня, и приходилось чаще подключать его к зарядке.

Со временем сформировался новый сценарий использования: телефон стали подзаряжать чаще, но меньшими порциями, избегая глубоких циклов разряда и полного заряда.

В материале MakeUseOf приводится сравнение двух одинаковых устройств в семье: одно использовало ограничение зарядки до 80 процентов, другое – нет. Со временем различия стали заметны: у телефона без ограничения быстрее проявились проблемы с нагревом, более медленной зарядкой и снижением стабильности работы батареи.

В то же время устройство с активным лимитом сохраняло более "здоровое" аккумулятора даже спустя годы использования.

Главный минус такого подхода – потеря части автономности. Пользователь фактически теряет часть заряда каждый день и вынужден чаще планировать подзарядку. В некоторых сценариях это может быть неудобно, особенно при активном использовании навигации, камеры или мобильной точки доступа.

Несмотря на это, автор приходит к выводу, что ограничение зарядки до 80% действительно способно замедлить деградацию аккумулятора и продлить срок его службы. Однако это не универсальное решение, а компромисс: ради более долговечной батареи приходится жертвовать частью повседневного удобства.

Литий-ионные аккумуляторы в любом случае изнашиваются, однако такой подход позволяет дольше сохранить ощущение нового устройства и избежать ранней замены смартфона из-за устаревшей батареи.

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