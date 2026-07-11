Что делать, если iPhone внезапно перестал отображать состояние батареи

В большинстве случаев проблема связана с процессом калибровки батареи или ее заменой.

Если раздел "Состояние аккумулятора" (Battery Health) на вашем iPhone вдруг перестал отображать информацию, это далеко не всегда означает неисправность в смартфоне. В большинстве случаев проблема связана с процессом калибровки батареи или ее заменой.

Одна из самых распространенных причин – повторная калибровка батареи, объяснили в BGR. Она может запускаться после первого включения нового iPhone, установки свежей версии iOS или замены батареи.

Во время этого процесса система анализирует состояние аккумулятора и подсчитывает количество циклов зарядки. Пока калибровка не завершится, раздел Battery Health может временно не отображать данные.

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Ускорить процесс иногда помогает принудительная перезагрузка смартфона. Для этого необходимо быстро нажать кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости, после чего удерживать боковую кнопку до появления логотипа Apple.

Если же проблема возникла после обновления iOS, просто перейдите в "Настройки" → "Аккумулятор" → "Состояние аккумулятора". Если информация отсутствует, системе может потребоваться дополнительное время для завершения проверки.

Иногда проблема в самой батарее

Вторая распространенная причина связана с установкой нового аккумулятора. После ремонта iPhone автоматически запускает повторную калибровку.

Если использовалась официальная программа ремонта Apple, необходимо открыть меню Parts & Services, выбрать Restart & Finish Repair и следовать инструкциям на экране. После завершения процедуры смартфон еще раз перезагрузится и продолжит калибровку аккумулятора.

Даже после этого отображение состояния батареи может появиться не сразу – системе может понадобиться некоторое время для завершения всех проверок.

Если после всех действий информация о состоянии батареи так и не появилась, причиной может быть установленный неоригинальный аккумулятор.

Хотя сторонние аккумуляторы обычно безопасны для использования, они не всегда корректно работают с системой калибровки Apple. В результате iPhone может не отображать состояние аккумулятора и иногда работать менее эффективно.

В такой ситуации полностью восстановить работу функции Battery Health, как правило, можно только после установки оригинального аккумулятора Apple.

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