Новые правила вступят в силу 17 ноября.

С 17 ноября YouTube начнет ограничивать доступ к видео с жестокими сценами из видеоигр. Теперь ролики с пытками или массовым насилием против мирных жителей смогут смотреть только пользователи старше 18 лет, которые вошли в аккаунт.

Как сообщает The Verge, платформа будет учитывать реалистичность, крупность плана и продолжительность эпизода. Короткие фрагменты без акцента на насилии не заденут, но сцены, где жестокость показана подробно или занимает ключевую роль, попадут под возрастной фильтр.

Пока неясно, как именно YouTube применит правила к играм вроде GTA, где насилие - часть игрового процесса. До этого компания не ограничивала подобный контент, считая его вымышленным.

Кроме того, ограничения коснутся и игр жанра "социальное казино" - проектов без реальных ставок, но с механиками азартных игр. Продвигать и демонстрировать их теперь тоже смогут только совершеннолетние пользователи.

YouTube также запретит рекламу и упоминание онлайн-казино, не сертифицированных Google, а под новые правила попадут даже игры с цифровыми предметами, имеющими денежную стоимость, например, скинами или NFT.

Авторы должны будут самостоятельно обрезать, размывать или помечать свои ролики, иначе YouTube может удалить их или поставить возрастное ограничение.

Для подтверждения возраста используют данные Google-аккаунта, а в ряде стран - официальные документы. При этом YouTube уже применяет ИИ для выявления несовершеннолетних.

Ранее мы рассказывали, что YouTube продвинул фейковый стрим с нейросетевым главой NVIDIA. На трансляции ИИ-версия Дженсена Хуанга рекламировала сомнительные криптоинвестиции.

