Видеосервис YouTube представил платформу YouTube Labs для тестирования функций на базе искусственного интеллекта. Она напоминает Google Labs, где пользователи могут опробовать сервисы на ранних этапах их разработки.

Как пишет портал TechCrunch, первым проектом стали ИИ-ведущие в YouTube Music. Они делятся "релевантными историями" о композициях, сопровождая прослушивание дополнительными комментариями.

Экспериментальная функция станет доступна при прослушивании миксов и радиостанций. По мнению СМИ, эта инициатива обещает быть интересной – нечто подобное Google ранее развернула в NotebookLM, где ИИ-ассистенты по просьбе превращают документы, заметки и конспекты в аудиоподкасты.

Пока что функция тестируется среди "ограниченного количества участников из США", но со временем ИИ-ведущие станут доступны пользователям по всему миру

Администрация YouTube также объявила о расширении возможностей подписки Premium. Платные пользователи сервиса получили доступ к улучшенному звуку и новой возможности ускоренного воспроизведения роликов до 2,5x.

Ранее Youtube поймали на тайном редактировании видео с помощью ИИ. Нейросеть удаляла морщины, меняла формы ушей и повышала четкость, чтобы сделать ролики более привлекательными.

УНИАН рассказывал, что Instagram вдруг начал показывать пользователям рекламу с их лицами. Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

