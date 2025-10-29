На трансляции ИИ-версия Дженсена Хуанга рекламировала сомнительные криптоинвестиции.

Во время конференции NVIDIA GTC 2025 YouTube продвинул в топ фейковый стрим, на котором глава NVIDIA Дженсен Хуанг приглашал зрителей участвовать в криптовалютной раздаче. Видео оказалось дипфейком, созданным мошенниками, но стрим обогнал по популярности официальный эфир компании.

Первым об этом сообщил журналист Дилан Мартин. Он заметил, что трансляция велась с канала Offxbeatz, переименованного в NVIDIA Live, и предупредил в X, что это подделка: "Не переходите по QR-коду - это скам".

Пока на настоящем эфире конференции GTC сидело около 12 тысяч зрителей, поддельный стрим привлёк более 90 тысяч, а в пике - около 95 тысяч. Фейковое видео отображалось первым в поиске по запросу Nvidia GTC DC, так что тысячи пользователей могли случайно попасть именно туда.

ИИ-двойник Хуанга говорил на удивление убедительно. Он поприветствовал аудиторию и объявил: "Перед тем как начать основную часть, я хочу представить особое событие, которое напрямую связано с миссией Nvidia - ускорять прогресс человечества".

Затем дипфейк рассказывал о вкладе видеокарт NVIDIA в развитие криптовалют Ethereum, Solana и XRP, выдавая всё это за официальную инициативу компании. На экране был размещён QR-код, который предлагал зрителям "отправить криптовалюту" для участия в несуществующем аирдропе.

