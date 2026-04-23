Тим Кук назвал свою самую большую ошибку на посту главы Apple

Сервис Apple Maps был представлен в 2012 году как замена Google Maps на устройствах Apple. Однако запуск сопровождался множеством проблем.

Покидающий должность генерального директора Apple Тим Кук признал, что самой большой ошибкой за время его руководства стал запуск сервиса Apple Maps в 2012 году.

Об этом он заявил на внутренней встрече с сотрудниками Apple где также присутствовал его преемник Джон Тернус. Картографическое приложение неправильно строило маршруты, улицы и допускало ошибки в названиях, а его функциональность заметно уступала Google Maps.

"Продукт был еще не готов, и мы думали, что это потому, что тестировали в основном локальные маршруты", – сказал Кук.

Видео дня

Этот провал оказался настолько серьезным, что Куку пришлось публично извиняться перед пользователями, а внутри компании произошли кадровые изменения. Глава Apple принял решение уволить Скотта Форсталла, который возглавлял разработку программного обеспечения и был близким соратником Стива Джобса.

Несмотря на провальный старт, Apple впоследствии заметно доработала сервис, и сегодня он является одним из ключевых продуктов экосистемы компании.

Сам Кук ранее отмечал, что именно проблемы с картами привели к изменениям в процессах разработки и тестирования внутри Apple.

Среди других неудач Тим Кук упомянул провальный запуск беспроводного зарядного коврика AirPower и многолетние, но безуспешные попытки Apple создать беспилотный автомобиль. Однако, как подчеркивает Bloomberg, ни одна из этих ошибок не привела к кризису, который отбросил бы компанию назад.

Говоря о главных достижениях, глава Apple особенно выделил Apple Watch и их функции, связанные со здоровьем. В свою очередь, будущий глава Джон Тернус, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир". Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Ранее Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Если инсайдеры окажутся правы, то компания готовит к выходу cкладной iPhone, умные очки и большое обновление Siri.

