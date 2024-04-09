С момента анонса AirPower сторонние производители аксессуаров создали большое количество альтернатив, включая Tesla Маска.

В сети появилось видео с работающим прототипом беспроводной зарядки Apple AirPower, который компания анонсировала в 2017-м, но так и не выпустила. Его продемонстрировал блогер Apple Demo, обратили внимание в MacRumors.

‌AirPower‌ – это зарядный коврик, предназначенный для одновременной зарядки нескольких устройств Apple. Аксессуар был разработан таким образом, чтобы пользователи могли размещать ‌‌iPhone‌‌, ‌AirPods‌ и Apple Watch на любой части платформы для их зарядки, а не на определенных местах.

На видео показано, как внутренний прототип AirPower работает и заряжает Apple Watch. Для теста использовался прототип Watch Series 4. Автор добавил, что зарядка сильно нагревается, но не уточняет, как вышло заставить станцию работать, учитывая, что часы Apple не поддерживают стандарт Qi.

Пока неясно, насколько давно был снят этот видеоролик и продолжает ли Apple разработку девайса, тем более, что с момента анонса AirPower сторонние производители аксессуаров создали большое количество альтернатив, включая Tesla Маска.

AirPower является одним из самых затруднительных проектов в истории Apple. Устройство должно было выйти еще в 2018 году, но этого так и не случилось. Согласно имеющимся данным, сильный перегрев был одной из основных причин отмены разработки AirPower.

В марте 2023 года СМИ писали, что Apple все еще продолжает работать над AirPower. Кроме того, компания работает над решениями для беспроводной зарядки на коротких и длинных расстояниях. Источники уже не в первый раз заявляют о возрождении AirPower. Еще в 2020 году Bloomberg писал о "менее амбициозной" станции беспроводной зарядки.

А пока Apple готовится к анонсу новых планшетов в мае, и оба релиза будут крайне значительными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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