Компания планирует перевести часть сотрудников автомобильного проекта на работу с искусственным интеллектом.

Американская компания Apple прекратила свое десятилетнее стремление создать собственный электромобиль, который имел потенциал изменить автомобильную промышленность.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, компания Apple годами сталкивалась с трудностями, поскольку тратила миллиарды, пытаясь превзойти доступные возможности.

Секретную группу внутри гиганта iPhone, известную как Project Titan, проинформировали о том, что Apple прекращает свои усилия по созданию автомобиля, пока компания наращивает инвестиции в сферу генеративного искусственного интеллекта.

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Отмечается, что часть сотрудников перейдет в группу искусственного интеллекта Apple, тогда как другие сотрудники, работающие над автомобильным оборудованием, вероятно, будут уволены.

В издании отмечают, что Apple потратила миллиарды долларов на исследования и разработки в рамках проекта по созданию автомобиля.

По словам людей, которые работали над проектом, автомобильная группа в Apple в течение нескольких лет подвергалась реструктуризации и изменению стратегий, поскольку компания пыталась определить путь вперед. Некоторые руководители предлагали глубокое партнерство с автопроизводителями или даже прямую покупку автопроизводителя, но ничего из этого не вышло.

Новый автомобиль от Apple - что известно

В ноябре 2023 года стало известно, что компания Apple имел планы выпустить свой первый автомобиль ближе к 2030 году. Тогда сообщалось, что Apple Car должен был стать одним из наиболее вероятных кандидатов на следующий революционный продукт Apple, который "перевернет рынок".

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