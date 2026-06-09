На Apple Watch выпустили обновлённое приложение Telegram

В Telegram уже было приложение для Apple Watch, но разработчики со временем забросили его.

В App Store появился обновлённый клиент мессенджера Telegram для часов Apple Watch. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

"Вышло полноценное нативное приложение Telegram для Apple Watch", - написал он.

С умных часов теперь можно читать сообщения в чатах, каналах, отправлять голосовые и стикеры.

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Стоит отметить, что в Telegram уже было приложение для Apple Watch, но разработчики со временем забросили его. В 2022 году оно пропало из App Store, а летом 2026 вернулось обновлённым. Его можно скачать в магазине приложения на часах. Для начала нужно обновить основную версию Telegram на iPhone, а затем выполнить следующие действия:

Откройте приложение Watch на iPhone;

Зайдите во вкладку "Приложения" в самом низу;

Найдите Telegram и нажмите "Установить";

Дождитесь окончания загрузки.

Второй вариант - необходимо зайти из Apple Watch в App Store, найти в поиске Telegram и скачать его.

После запуска на экране часов появится QR-код - его надо отсканировать с помощью Telegram на смартфоне, чтобы пройти авторизацию. Если у вас включён облачный пароль, то его надо будет ввести на часах. Также iPhone предложит ввести код на смартфоне и вставит его в поле ввода на часах.

Стоит отметить, что само приложение на Apple Watch стало похоже на привычную версию мессенджера: в нем есть чаты, каналы и папки. Можно не только просматривать сообщения, но и отвечать на них с помощью экранной клавиатуры, диктовки, голосовых сообщений и стикеров. Звонки и просмотр профиля пока не доступны.

Новости о мессенджерах

Недавно соцсеть X Илона Маска вывела в публичный доступ отдельное приложение для общения - XChat. Новый мессенджер уже стал доступен пользователям iPhone и позиционируется как полноценный конкурент WhatsApp, Telegram и другим сервисам.

Согласно описанию приложения, в нем есть E2E-шифрование по аналогии с биткоин-протоколом, удаление переписок для обоих участников и запрет на скриншоты и запись экрана. Отдельно подчеркивается, что в мессенджере нет рекламы.

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