Новомодные браузеры на базе ИИ обладают интересными функциями, но при этом могут собирать больше персональной информации, чем кажется.

Согласно исследованию команды Digitain, проведенному в декабре 2025 года, самым небезопасным веб-браузером с точки зрения защиты пользовательских данных признан ChatGPT Atlas от OpenAI. Следом за ним эксперты компании разместили Google Chrome.

Браузеры оценивались по трем ключевым критериям: конфиденциальность и защита от фингер-принтинга (цифровой отпечаток), эффективность блокировки трекеров и сбора данных, а также безопасность соединения/навигации. Чем выше набранные баллы, тем выше риск для приватности пользователей:

ChatGPT Atlas – 99 баллов. Google Chrome – 76 баллов. Vivaldi – 75 баллов. Microsoft Edge – 63 балла. Opera – 58 баллов. Ungoogled – 55 баллов. Mozilla Firefox – 50 баллов. Apple Safari – 49 баллов. DuckDuckGo – 44 балла. Tor – 40 баллов.

Авторы исследования подчеркивают, что новомодные браузеры на базе ИИ вроде ChatGPT Atlas обладают интересными функциями, но при этом могут собирать больше персональной информации, чем кажется. Для обучения искусственному интеллекту необходимо как можно больше данных.

Самыми лучшими приложениями с точки зрения конфиденциальности были названы Brave и Mullvad Browser. Последний позиционируется как браузер с открытым исходным кодом, ориентированный на конфиденциальность и минимизирующий отслеживание.

OpenAI представила собственный браузер ChatGPT Atlas в конце октября. Его главная особенность во встроенном чат-боте и агентских функциях, благодаря которым он может сам выполнять многие задачи. Пока он доступен только для macOS, версии для Windows, iOS и Android выпустят позже.

По состоянию на конец 2025 года доля Google Chrome на рынке браузеров увеличилась до 78%. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю. Для сравнения, Microsoft Edge, который находится на 2-м месте, пользуется всего 10%.

