Не TP-Link и не Netgear: назван лучший Wi-Fi роутер для дома и квартиры

Устройство Asus относится к премиальному сегменту и поддерживает скорость до 12 000 Мбит/с, работая сразу в трех диапазонах.

Несмотря на растущую популярность mesh-систем, классические одиночные Wi-Fi роутеры до сих пор остаются оптимальным решением для большинства пользователей. Они проще в настройке, дешевле и способны обеспечить высокую скорость и стабильное покрытие в квартире или доме.

TP-Link и Netgear традиционно входят в число производителей лучших автономных маршрутизаторов, однако, как показали свежие тесты Consumer Reports, ни одна из моделей этих компаний не смогла получить высшую оценку в категории одноблочных роутеров, пишет BGR.

Абсолютным фаворитом стал премиальный Asus ROG Strix GS-BE12000 стоимостью 390 долларов. Модель ориентирована на высокую нагрузку и позиционируется как универсальное решение как для геймеров, так и для больших домов, где нужно стабильное покрытие без просадок скорости.

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По данным тестов, устройство обеспечивает скорость до 12 000 Мбит/с и работает сразу в трех диапазонах – 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это позволяет равномерно распределять нагрузку между гаджетами и минимизировать задержки.

Роутер оснащен восемью внутренними антеннами и мощной аппаратной платформой с процессором 2.0 ГГц и 2 ГБ ОЗУ. Этого достаточно для покрытия площади до 3000 кв. фут. Отдельно отмечается наличие семи портов 2.5 Гбит/с для проводного подключения игровых ПК, консолей и сетевых хранилищ, а также USB 3.0 для подключения внешних накопителей.

Consumer Reports выделяет стабильную производительность роутера ASUS на разных дистанциях: от ближней до дальней зоны покрытия. Также высоко оценили расширенные возможности подключения и 36-месячная гарантия.

Производитель также уделил внимание охлаждению и стабильности работы: конструкция корпуса обеспечивает эффективный отвод тепла, что снижает риск перегрева при длительной нагрузке.

При этом эксперты подчеркивают: это решение относится к премиальному сегменту и ориентировано прежде всего на пользователей, которым важна максимальная производительность без компромиссов.

Ранее Consumer Reports опубликовал рейтинг мониторов, и неожиданным лидером стал не флагманский 4K-дисплей от крупнейших брендов вроде Samsung или Dell, а более скромная модель от Asus.

Также в Consumer Report, опираясь на отзывы владельцев и собственные тесты, перечислили самые проблемные и ненадежные Android-смартфоны.

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