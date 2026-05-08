4 признака того, что ваш роутер скоро 'умрет' – и пора покупать новый

Большинство маршрутизаторов служат в среднем 3–5 лет, после чего начинают постепенно выходить из строя или терять производительность.

Wi-Fi-роутер – одно из тех устройств в доме, о которых обычно не вспоминают, пока не начинаются проблемы. Но специалисты предупреждают: большинство маршрутизаторов служат в среднем 3–5 лет, после чего начинают постепенно выходить из строя или терять производительность.

Издание BGR назвало 4 признака умирающего роутера – если такие есть у вашего гаджета, то ремонт ему вряд ли поможет, и есть смысл приобрести новое устройство.

Слабый сигнал и проблемы с покрытием Wi-Fi

Если вы заметили, что Wi-Fi стал хуже доставать до комнат, где раньше работал стабильно, это может быть не проблема провайдера, а признак износа самого роутера.

Видео дня

Со временем внутренние антенны и радиомодули могут деградировать. Это приводит к тому, что сигнал становится слабее и хуже проходит через стены и перекрытия. Даже если раньше роутер уверенно "пробивал" всю квартиру, со временем зона покрытия может заметно сократиться.

Проверить это можно довольно просто: если при обычных условиях вы начинаете терять соединение, когда отходите на небольшое расстояние от роутера, это уже тревожный сигнал. Особенно показательно, если раньше в этой же зоне связь была стабильной.

Медленное соединение и низкая скорость

Еще один частый симптом "умирающего" роутера – постепенное ухудшение скорости и стабильности сети. Проблема может проявляться по-разному: сайты открываются долго, видео постоянно буферизируется, а онлайн-игры или звонки сопровождаются задержками и "фризами". Иногда соединение может полностью обрываться на несколько секунд или минут.

Причина очень часто в том, что роутер начинает терять пакеты данных. Это означает, что часть информации не доходит до вашего устройства и требует повторной отправки. В результате появляются задержки, скачки скорости и нестабильная работа интернета даже при нормальном тарифе.

Иногда временно помогает перезагрузка роутера, однако если проблема возвращается снова и снова, это уже признак аппаратного износа.

Невозможность работать с большим количеством устройств

Современный дом часто перегружает роутер из-за огромного количества подключенных устройств (смартфоны, ноутбуки, телевизоры), требующих высокой пропускной способности. И если роутер устарел, он может начать "захлебываться" от нагрузки.

Признак проблемы – ситуация, когда при подключении новых устройств резко ухудшается качество интернета у всех. Например, вы включаете ноутбук или телевизор, и сразу начинаются задержки, хотя скорость интернета по тарифу остается прежней.

Устаревшая прошивка или невозможность обновления

Еще один важный сигнал – проблемы с обновлением прошивки или полное отсутствие обновлений.

Иногда роутер начинает вести себя нестабильно при установке новой версии прошивки: обновление не завершается, девайс зависает или после апдейта появляются новые ошибки. В таких случаях это может указывать на износ памяти или аппаратную несовместимость с современным программным обеспечением.

Бывает и другой сценарий – производитель просто прекращает поддержку. Тогда обновления перестают выходить вовсе, и роутер остается на старой версии прошивки без исправлений ошибок и безопасности.

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

Также пользователям рассказывали, как правильно должны стоять антенны у роутера – и как избавиться от "мертвых зон" в квартире или доме.

Вас также могут заинтересовать новости: