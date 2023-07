Продукт позиционирует себя, как помощник для журналистов и уже был продемонстрирован руководителям известных американских изданий.

Компания Google тестирует инструмент под рабочим названием Genesis, который будет использовать искусственный интеллект для написания новостей.

Как сообщает New York Times, продукт позиционирует себя, как помощник для журналистов и уже был продемонстрирован руководителям The New York Times, The Washington Post и News Corp, которым владеет The Wall Street Journal.

Отмечается, что инструмент, известный под рабочим названием Genesis, может получать информацию - например, детали текущих событий - и генерировать новостной контент.

"Google считает, что он может служить своего рода личным помощником для журналистов, автоматизируя одни задачи, чтобы освободить время для других, и что компания считает это ответственной технологией, которая может помочь управлять индустрией издательства вдали от ловушек генеративного искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

При этом некоторые руководители, которые видели презентацию Google, описали ее как "тревожную", попросив не называть их личность при обсуждении конфиденциального вопроса.

Как сообщал УНИАН, с 13 июля украинцы могут воспользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта Google Bard на украинском языке. Искусственный интеллект Bard может слушать ответы, а не только читать их; сохранять историю разговоров; экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab); делиться разговорами с друзьями.

В настоящее время этот инструмент доступен в большинстве стран мира и на самых распространенных языках. В целом, взаимодействовать с Bard можно на более чем 40 языках, включая украинский, арабский, китайский, немецкий и испанский.

Ранее стало известно, что немецкий таблоид Bild собирается заменить ряд редакционных должностей искусственным интеллектом. Гендиректор медиагруппы заявил, что ИИ "может сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее". Немецкая ассоциация журналистов назвала это решение глупым.

