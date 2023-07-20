Компания Google тестирует инструмент под рабочим названием Genesis, который будет использовать искусственный интеллект для написания новостей.
Как сообщает New York Times, продукт позиционирует себя, как помощник для журналистов и уже был продемонстрирован руководителям The New York Times, The Washington Post и News Corp, которым владеет The Wall Street Journal.
Отмечается, что инструмент, известный под рабочим названием Genesis, может получать информацию - например, детали текущих событий - и генерировать новостной контент.
"Google считает, что он может служить своего рода личным помощником для журналистов, автоматизируя одни задачи, чтобы освободить время для других, и что компания считает это ответственной технологией, которая может помочь управлять индустрией издательства вдали от ловушек генеративного искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
При этом некоторые руководители, которые видели презентацию Google, описали ее как "тревожную", попросив не называть их личность при обсуждении конфиденциального вопроса.
Искусственный интеллект - новости
Как сообщал УНИАН, с 13 июля украинцы могут воспользоваться всеми возможностями искусственного интеллекта Google Bard на украинском языке. Искусственный интеллект Bard может слушать ответы, а не только читать их; сохранять историю разговоров; экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab); делиться разговорами с друзьями.
В настоящее время этот инструмент доступен в большинстве стран мира и на самых распространенных языках. В целом, взаимодействовать с Bard можно на более чем 40 языках, включая украинский, арабский, китайский, немецкий и испанский.
Ранее стало известно, что немецкий таблоид Bild собирается заменить ряд редакционных должностей искусственным интеллектом. Гендиректор медиагруппы заявил, что ИИ "может сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее". Немецкая ассоциация журналистов назвала это решение глупым.