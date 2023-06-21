Немецкая ассоциация журналистов назвала это решение глупым.

Немецкий таблоид Bild собирается заменить ряд редакционных должностей искусственным интеллектом.

Таким образом они хотят сэкономить около 100 миллионов евро, пишет The Guardian. "Газета, к сожалению, расстается с коллегами, у которых есть задачи, которые в цифровом мире выполняются с помощью ИИ и/или автоматизированных процессов", - говорится в письме, отправленном сотрудникам таблоида. Это может привести к сотням увольнений.

Генеральный директор медиагруппы Axel Springer SE (Bild, Die Welt и Fakt) Матиас Дёпфнер зимой заявил, что они должны стать исключительно цифровой медиа-компанией, а ИИ "может сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо, или заменить ее".

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Немецкая ассоциация журналистов раскритиковала это решение. "Этот шаг был не только антисоциальным по отношению к работникам, но и крайне глупым с экономической точки зрения", - заявили они.

Искусственный интеллект в СМИ

Американский новостной сайт BuzzFeed в этом году объявил, что будет использовать искусственный интеллект для улучшения контента и онлайн-опросов.

Также возможность использования ИИ рассматривают британские газеты Daily Mirror и Daily Express.

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