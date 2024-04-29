Этот способ борьбы с медленными российскими дронами является дешевым, но сложным.

Украинский стрелок сбил российского дрона с борта винтового самолета. Этот метод сложный, но дешевый.

Как пишет Forbes, на поле боя вернулась медленная тактика воздушных боев времен Первой мировой войны. Тогда винтовые самолеты не имели передних пулеметов. Поэтому пилоты, а чаще вторые пилоты, целились из пистолетов или винтовок во вражеские самолеты.

Более века спустя огонь из стрелкового оружия с задних сидений винтовых самолетов снова применяют. На прошлой неделе стрелок в учебно-тренировочном самолете Як-52 образца 1970-х годов, принадлежащем украинскому волонтерскому аэроклубу, устроил бой с российским беспилотником "Орлан" над югом Украины, сбив беспилотник стоимостью 100 000 долларов.

"Это не первый случай на фронте в Украине восстанавливают тактику и технологии Первой мировой войны. Окопная война возвращается. Так же "танки-черепахи" и пулеметы "Максим". Но воздушный бой "стрелок против беспилотника" может быть самым драматичным примером современной войны, которая разворачивается в жестоких условиях украинского конфликта", - пишет издание.

Атаку сняли с земли и в воздухе. На видео 1,5-тонный самолет кружит вокруг "Орлана", слышны выстрелы, поврежденный дрон падает под своим автоматически раскрытым парашютом.

Легкомоторные самолеты со стрелками являются очевидным выбором для борьбы с медленными беспилотниками, не тратя много денег. Пулемет на задней части вертолета или самолета сохраняет ценные ракеты противовоздушной обороны.

"Расходы многих тысяч (если не миллионов) долларов на каждую ракету для уничтожения недорогого БПЛА является экономически проигрышным делом", - написал Пол Максвелл, заместитель директора Армейского киберинститута Военной академии США в Нью-Йорке.

Для украинцев особенно важно сохранить свои лучшие боеприпасы противовоздушной обороны, поскольку война продолжается уже третий год. Украина все еще получает большую часть своих ракет от своих иностранных союзников, а шестимесячный перерыв в поставках из США означает, что запасы ракет сейчас чрезвычайно низкие.

Но дешевая тактика борьбы с дронами не обязательно проста. Вспомните один из первых воздушных боев над линией европейского фронта во время Первой мировой войны.

"Мы встретили немецкий самолет примерно на той же высоте, что и мы, и на такой же скорости, так что мы не могли подойти ближе чем на 600 метров", - вспоминал пилот Королевского авиакорпуса Арчибальд Джеймс.

"Я нацелился служебной винтовкой на 600 метров и сделал шесть умышленных выстрелов. Это было жалко. Очевидно, я вообще не попал в него. Я не сомневался, что я был слишком далеко. Мы тогда не представляли, с каких близких дистанций нужно стрелять, чтобы вообще был эффект", - вспомнил Джеймс.

Иными словами, чтобы пострелять беспилотником с задней части самолета, пилот должен подойти очень близко, а стрелок - внимательно прицелиться.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в России признали, что Украина достигла значительных успехов в модернизации своего дрона-бомбардировщика "Баба-Яга". Это отдельный тип тяжелого вертолетного БПЛА с электродвигателями и мощной батареей для увеличения дальности.

Тем временем на фронте становится все меньше российских дронов-разведчиков "Орлан". Как пояснил эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш"), этот распиаренный беспилотник морально устарел, поэтому россияне все активнее используют более современные модели.

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