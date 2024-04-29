Певец также поделился, какие подарки получает он от любимой.

Известный украинский певец Арсен Мирзоян поделился, какой подарок вручил жене - певице Тоне Матвиенко - на день рождения. Артист рассказал, что об этой вещи любимая мечтала уже давно.

Тоня Матвиенко отмечала свой день рождения 12 апреля. В день ее 43-летия Арсен Мирзоян сделал сюрприз для жены. Он подарил артистке платье, о котором она мечтала.

Как говорит исполнитель, Матвиенко давно хотела приобрести эту вещь, однако сдерживала себя из-за высокой цены. Впрочем, Мирзоян решил порадовать жену и подарил желанное платье:

Я подарил ей платье, которое ей очень нравилось. Тоня жаловалась, что дороговато. А я ответил: "Давай, ты не будешь решать дороговато или нет, я просто подарю тебе это платье".

Также Арсен рассказал о подарках, которые он получает от любимой. По его словам, Тоня Матвиенко часто дарит разнообразную одежду мужчине, духи и обувь.

"Жена дарит мне духи, носки, кроссовки, кофту...", - указал артист.

Как известно, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко поженились в 2017 году. У звездной пары родилась дочь Нина.

Напомним, ранее мы писали, что Арсен Мирзоян не дал своей фамилии дочери. Тоня Матвиенко рассказала, в чем причина.

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