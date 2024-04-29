В американском штате Оклахома пронеслись десятки торнадо. Жертвами стихии стали по меньше мере четыре человека, еще десятки получили травмы. Об этом сообщает Reuters.
Губернатор Оклахомы объявил в штате чрезвычайную ситуацию. "Определенно это самый большой ущерб с тех пор, как я стал губернатором", - заявил он прессе.
Как сообщается, на штат обрушилось 38 смерчей. Местные больницы сообщают о сотне пострадавших и 4 жертвах, среди которых есть и 4-месячный малыш. Торнадо разрушили или повредили десятки зданий. Более 20 тысяч человек по всей Оклахоме остались без света.
Тем временем президент США Джо Байден объявил о крупной катастрофе из-за сильных зимних штормов в штатах Вашингтон и Канзас
Как сообщается, более 47 миллионов человек в США получили штормовое предупреждение о сильном ветре, проливных дождях и граде.
Сезон торнадо в США
Несколько дней назад от мощнейших торнадо пострадали Небраска и Айова. Эти торнадо были настолько мощные, что разрушали дома. В Небраске ветер был настолько мощным, что несколько вагонов поезда сошли с рельсов.
Стихия нанесла значительный материальный ущерб, а многие жители были вынуждены покинуть свои дома.