По мнению специалистов, подходящей альтернативой Super Tucano может быть AT-802.

Аналитики Defence Express прокомментировали сбитие украинскими защитниками с легкомоторного самолета российских разведывательных беспилотников, что произошло в Одессе 27 апреля. Говорится, что это было сделано с помощью спортивно-тренировочного самолета Як-52 и это событие возвращает к дискуссии использования легких самолетов для борьбы с дронами в тылу. В частности, сам факт того, что в Одессе привлекли Як-52, который удачно расправился с дроном-разведчиком "Орлан-10", в который раз говорит о нехватке зенитных систем и ракет, который только сейчас начинает исправляться благодаря разблокированию поддержки США.

Говорится, что на видео, которое попало в социальные сети, зафиксировано: Як-52 кружит над дроном, который спускается на парашюте. На вопрос, как именно был сбит дрон дает ответ другое видео, на котором слышны выстрелы - это из самолета ведется огонь.

"И этот вопрос действительно важен, потому что Як-52 это спортивный самолет, который не имеет не то что вооружения, а даже прицела. Конечно, можно предположить, что специально для задач ПВО его превратили в боевой самолет, решили вопрос размещения вооружения в виде пулеметов, боекомплекта к ним и тому подобное. Или то, что огонь по дрону вел второй член экипажа из легкого стрелкового вооружения, как в начале Первой мировой войны более века назад", - анализирует Defence Express.

Как отмечается, в этой ситуации возможно вернуться к теме, которая уже поднималась, когда РФ начала использовать "Шахеды", - возможность использования простого и дешевого самолета, на котором будет удобно перехватывать малоскоростные цели такие, как дроны. В качестве одного из предложений прозвучал вариант - обратить внимание на A-29 Super Tucano - винтовой самолет, который позиционируется, как штурмовик для конфликтов малой интенсивности.

"Как стало известно в апреле 2023 года, Украина дважды подавала запрос на закупку самолетов, но безрезультатно. Поэтому довольно подходящей альтернативой Super Tucano может быть настоящий "летающий трактор" - AT-802 от американского производителя сельскохозяйственных самолетов Air Tractor", - говорится в публикации.

Отмечается, что в версии AT-802U Sky Warden эта машина превращается в легкий бронированный штурмовик, которые американские ССО хотели заказать в количестве 75 единиц, но после вывода войск из Афганистана заказ был сокращен.

Правда, признается, что ценник на эти самолеты оказался сомнительным - всего на программу AT-802U Sky Warden планировалось потратить 2,2 млрд долларов. В то же время эксперты обращают внимание: дело в том, что валовая часть этих денег шла на сенсорные системы "трактора" и очевидный модификатор цены, когда речь идет о самолетах для спецназа.

По словам аналитиков, также история в Одессе возвращает к дискуссии: зачем выбирать для миссий противодроновой обороны именно пилотируемый самолет, потому что с этой задачей вполне могут справиться дроны. В частности, в США на днях из пулемета Minigun успешно "отстрелялся" БПЛА Mojave, который позиционируется не просто как ударный дрон, а как беспилотный штурмовик.

"Есть Akıncı от Baykar, который может разогнаться до 360 км/ч и использовать для уничтожения дронов APKWS или их аналог Cirit. В конце концов Украина использует самолеты типа SkyRanger, которые переделаны в беспилотные многоразовые бомбардировщики, фактически как "ночные ведьмы", но на современных У-2. То есть существуют и собственные наработки, которые могут быть полезны в этой сфере", - отмечает Defence Express.

Неожиданный вираж: вражеские дроны сбила легкомоторная авиация

27 апреля в Одесской области украинские защитники виртуозно уничтожили дроны-разведчики, которые российские оккупанты запустили на регион, с помощью легкомоторной авиации. По данным Сил обороны юга Украины, в небе с применением такого самолета уничтожено два разведывательных дрона россиян. Украинские военные так прокомментировали событие: "Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный".

Соответствующее видео появилось в социальных сетях, и его прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он сказал, что поршневая авиация вступила в бой в воздухе против российских опасностей. По его словам, в условиях уничтожения объектов с крейсерской скоростью 150 км/ч, это очень неплохой результат.

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