Сумма выросла в четыре раза, если сравнивать с довоенным периодом.

В 2023 году крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов. Сумма выросла в четыре раза, если сравнивать с довоенным периодом, несмотря на обещания минимизировать российские риски после полномасштабного вторжения в Украину, пишет Financial Times.

Отмечается, что семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP – сообщили о совокупной прибыли в более чем 3 млрд евро в 2023 году. Эта прибыль втрое больше, чем в 2021 году, и частично сгенерирована за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.

По данным газеты, скачок в доходности привел к тому, что европейские банки уплатили около 800 млн евро налогов по сравнению с 200 млн евро в 2021 году. Это произошло в дополнение к прибыли американских кредиторов, таких как Citigroup и JPMorgan.

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По словам журналистов, налоги, уплаченные европейскими банками, эквивалентны примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета России на 2024 год. Это является примером того, как иностранные компании, остающиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на санкции.

Более половины налоговых платежей европейских банков в размере 800 млн евро приходится на австрийский Raiffeisen Bank, который имеет наибольшее присутствие в России среди иностранных кредиторов. В дополнение к регулярным налоговым отчислениям в 2023 году, Raiffeisen Bank уплатил 47 млн евро в результате непредсказуемого сбора, который Кремль наложил на некоторые компании в прошлом году.

Прибыль RВІ в России выросла более чем втрое – до 1,8 млрд евро в период с 2021 по 2023 год. Хотя банк приложил определенные усилия, чтобы уменьшить свои российские риски, но недавние объявления о вакансиях в России свидетельствуют об амбициозных планах "многократного расширения активной клиентской базы", сообщает FT.

Deutsche Bank, венгерский OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России. Intesa ближе всего к выходу с рынка, но еще не продала свой российский бизнес. UniCredit отказался от комментариев.

Несмотря на закрытие своего корпоративного и розничного бизнеса, Citigroup, четвертый по величине кредитор США, который заработал $149 млн прибыли и уплатил $53 млн налогов в России в 2023 году, стал четвертым крупнейшим налогоплательщиком среди западных банков в России. Другой американский гигант, JPMorgan, заработал $35 млн и уплатил $6,8 млн налогов.

Авторы указывают, что показатели американских банков не включены в общую сумму в 800 млн евро, поскольку они не сообщают сопоставимых российских результатов на счетах группы, которые используются для расчетов.

Выгода от санкций для западных кредиторов

Журналисты подчеркивают, что западные кредиторы получили выгоду от введения санкций против большей части российского финансового сектора, что лишило их доступа к международной межбанковской платежной системе Swift. Совокупные показатели доходов, прибыли и налогов международных банков снизились с 2022 года, но остаются намного выше довоенных показателей. Это сделало международные банки финансовым спасательным кругом между Москвой и Западом. Эти факторы способствовали тому, что чистый комиссионный доход Raiffeisen Bank в России увеличился втрое – с 420 млн евро в 2021 году до 1,2 млрд евро в 2023 году.

"Остаться в России не только в интересах RBI. Центральный банк [России] сделает все возможное, чтобы не отпустить их, потому что существует немного банков, не находящихся под санкциями, через которые Россия может получать и отправлять платежи Swift", – сказал высокопоставленный российский банковский руководитель.

По его словам, российские и иностранные контрагенты сейчас часто рассчитываются по международным платежам в рублях, но российская валюта также проходит через счета в RBI и подобных банках, "чтобы уменьшить риск санкций" и "ускорить процесс".

Банки также выиграли от повышения процентных ставок: ключевая ставка российского ЦБ сейчас составляет 16%, что почти вдвое выше, чем в довоенный период. Это помогло кредиторам получить сверхприбыли от кредитов с плавающей ставкой и накопить дополнительный доход от средств, заблокированных на российских депозитных счетах.

Выход западного бизнеса из РФ

Ранее УНИАН писал, что США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank International санкциями за ведение бизнеса в России. Министерство финансов США предупредило австрийский RBI, что он рискует "быть отрезанным от финансовой системы США", если будет помогать финансировать российскую армию.

К тому же Европейский центральный банк готовится приказать итальянскому UniCredit сократить бизнес в России, поскольку регулятор оказывает давление с целью прекратить европейские финансовые связи с Москвой.

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