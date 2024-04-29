Аналитики считают, что сообщения об отдельных инцидентах могут маскировать общую картину на фронте.

Российские войска добились успехов как минимум в трех точках на восточном направлении украинского фронта. Тактические наступления России теперь происходят ежедневно и отражают новый темп на поле боя. На этом фоне военные блоггеры и аналитики критикуют сообщения из официальных источников о ситуации на фронте за нереалистичность, пишет CNN.

Одно из главных усилий России сосредоточено в Донецкой области, где, по данным мониторинговой группы DeepState, российские войска продвигаются вперед в восьми разных местах вдоль линии фронта. В другом месте, примерно в 180 км к северу, российские войска также добились своих первых успехов почти за три месяца на той части линии фронта, которая врезается в Харьковскую область.

"При этом по мере вывода войск и накопления потерь военные блоггеры нацеливают критику на официальные украинские сообщения, обвиняя вооруженные силы во все более нереалистичных новостях с поля боя".

Так, DeepState в своем сообщении в Telegram опубликовал графическое видео, на котором российский солдат погиб в результате удара беспилотника в селе Соловьево, но использовал этот ролик, чтобы доказать, что отдельные инциденты могут маскировать общую картину, в чем мониторинговая группа обвинила военных.

"Можно с удовольствием смотреть вечно видео, как русского (солдата) разрывают на куски. Но рядом есть еще одна локация, требующая внимания: россияне спокойно передвигаются по деревне, держа ее под контролем. Силы обороны наносят им огневой ущерб, и можно хоть миллиард раз повторять (по национальному телевидению), что две трети села находится под контролем украинских военных, но картина реальности совершенно иная" , - пишет DeepState.

На прошлой неделе сайт мониторинга подал аналогичную жалобу на военных, обвинив "некоторых представителей" в некомпетентности, пишет CNN.

Командующий украинской армией Александр Сырский ответил на эти опасения в своем сообщении в Telegram в воскресенье, предположив, что недоразумения возникли из-за нестабильности развития событий. Но при этом Сырский также признал, что общая ситуация в Украине ухудшилась.

Многие западные аналитики, а также украинские официальные лица рассматривают нынешнее наращивание темпов действий России как предвестник крупной попытки наступления позднее этой весной. Предполагается также, что Москва хочет воспользоваться своим значительным преимуществом в боеприпасах до того, как поставки из США, доберутся до линии фронта, отмечает CNN.

Ситуация на фронте - что известно

27 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области.

По информации Deep State, российские захватчики захватили 80% поселка. Также противник оккупировал Бердичи и продвинулся в Кисловке. Кроме того, сейчас бои продолжаются в Красногоровке и Новокалиново.

Вас также могут заинтересовать новости: